17-0. Rodgers regresa y dirige el triunfo de los Packers sobre los Seahawks

Fotografía de archivo en la que se registró a Aaron Rodgers (d), mariscal de campo de los Packers de Green Bay, quien completó 23 de 37 pases para 292 yardas y una interceptación en la zona de anotación en el triunfo de su equipo 17-0 sobre los Seahawks de Seattle. EFE/Tannen Maury

Green Bay (EE.UU.), 14 nov (EFE).- El mariscal de campo Aaron Rodgers volvió a la acción y los Green Bay Packers volvieron a ganar, al superar 17-0 a los Seattle Seahawks.

A.J. Dillon corrió para dos touchdowns en el último cuarto y Green Bay venció a los Seahawks cuando Rodgers regresó después de perderse un juego debido a que dio positivo al COVID-19.

Mientras que Seattle no pudo hacer ni un punto por primera vez en una década.

Green Bay registró su primera blanqueada desde una victoria por 22-0 sobre los Buffalo Bills el 30 de septiembre de 2018, mientras que los Seahawks no habían sido blanqueados desde que cayeron 0-24 ante los Pittsburgh Steelers el 18 de septiembre de 2011.

Una semana después de que su prueba positiva lo llevó a quedarse fuera en una derrota por 7-13 en Kansas City, Rodgers completó 23 de 37 pases para 292 yardas y una interceptación en la zona de anotación en el tercer cuarto cuando los Packers (8-2) ganaron por octava vez en los últimos nueve partidos.

Rodgers no practicó en toda la semana y fue autorizado para jugar el sábado bajo los protocolos de la NFL para jugadores no vacunados.

El tres veces Jugador Más Valioso dijo antes del inicio de la temporada que estaba "inmunizado".

Después de su prueba positiva, detalló en una entrevista de radio sus razones para buscar alternativas a la vacunación y su escepticismo sobre la efectividad de las inyecciones.

Rodgers luego se disculpó por la declaración engañosa sobre su estado de vacunación.

Aunque no estuvo en su mejor momento, con él los Packers (8-2) se encuentran entre los mejores equipos de la Conferencia Nacional y son serios contendientes al Super Bowl.

Por los Seahawks, su quarterback, Russell Wilson, tuvo problemas en su regreso después de perderse tres juegos por una lesión en el dedo medio de la mano que lanza que requirió cirugía. Completó 20 de 40 para 161 yardas con dos interceptaciones.