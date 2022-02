VÍDEO: COP26.- La ONU defiende el compromiso adoptado en Glasgow aunque reconoce un "complejo y delicado equilibrio"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



La oficina de Naciones Unidas para el cambio climático ha defendido el compromiso adoptado este sábado en Glasgow, que permitirá "la plena aplicación del Acuerdo de París", si bien ha reconocido que el resultado de las negociaciones "refleja un delicado equilibrio entre los intereses y las aspiraciones de las casi 200 Partes".



En un comunicado distribuido al filo de la medianoche del sábado, poco después de la finalización de la COP26 en Reino Unido, la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU (CMNUCC) ha destacado que las resoluciones y decisiones adoptadas en la conferencia son "el fruto de intensas negociaciones durante las dos últimas semanas, de un extenuante trabajo formal e informal durante muchos meses, y de un compromiso constante tanto en persona como virtualmente durante casi dos años".



Según la oficina, este consenso se sustenta sobre los pilares de adaptación --las medidas para ayudar a los países más vulnerables a lidiar con los efectos del aumento global de las temperaturas--, la financiación y la mitigación.



Sobre la adaptación, la CMNUCC ha destacado el establecimiento de un grupo de trabajo para identificar las necesidades y las soluciones a la crisis climática, así como el refuerzo de la Red de Santiago, un programa que pone en contacto a naciones vulnerables en desarrollo con expertos técnicos y recursos para hacer frente a las consecuencias y los riesgos del aumento global de las temperaturas.



En cuanto a financiación, la oficina ha puesto en valor la decisión de "duplicar al menos la financiación para la adaptación". También ha insistido en la necesidad de mantener la promesa de que los países desarrollados donen 100.000 millones de dólares (unos 87.000 millones de euros) anualmente a los países en desarrollo para avanzar en la lucha contra el cambio climático.



Por último, según la CMNUCC, en materia de mitigación se ha animado a los países participantes en la cumbre a que tomen medidas para reducir sus emisiones de forma que se limite el aumento global de la temperatura a 1,5 grados centígrados, tal como recoge el Acuerdo de París.



La secretaria ejecutiva de la CMNUCC, Patricia Espinosa, ha puesto en valor la conclusión del reglamento de París, que establece las reglas para el comercio de carbono, lo que según Espinosa "significa que el Acuerdo de París puede ahora funcionar plenamente en beneficio de todos".



Por su parte, el presidente de la COP26, Alok Sharma, ha celebrado que se mantenga el objetivo de que la temperatura global no aumente por encima de 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, si bien ha advertido que "su pulso es débil y sólo sobrevivirá si cumplimos nuestras promesas".



A pesar de los avances, el secretario general de la ONU, Anónio Guterres, ha afirmado en un mensaje retransmitido al finalizar la cumbre que su resultado "es un paso importante, pero no suficiente", y ha asegurado a los jóvenes que si bien sabe que "están decepcionados" con el resultado de las negociaciones, el progreso no suele ir "en línea recta".



