Venezuela realiza un gran concierto con 12.000 músicos buscando un Récord Guinness

Miles de músicos fueron registrados este sábado al participan en el concierto "Venezuela, la orquesta más grande del mundo", en el patio de honores de la Academia Militar, en Caracas (Venezuela). EFE/Rayner Peña

Caracas, 13 nov (EFE).- El Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela realizó este sábado un gran concierto con más de 12.000 músicos en un intento de buscar el Récord Guinness con la "orquesta más grande del mundo" interpretando la Marcha Eslava del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky.

La Marcha Eslava, con una duración de 12 minutos, estuvo antecedida de las piezas Te Deum del francés Marc-Antoine Charpentier y Chamambo de Manuel Artés.

En total, interpretaron ocho piezas, las últimas como una forma de rendir honores al maestro fallecido José Antonio Abreu, quien fundó el Sistema en 1975 como una forma de permitirle a los niños de sectores populares prepararse a nivel musical.

El concierto comenzó pasadas las 17:30 horas locales (21:30 GMT) y se realizó en el patio de la Academia Militar del Fuerte Tiuna en Caracas, donde se concentraron los jóvenes músicos de todo el país.

La interpretación de la Marcha Eslava fue dirigida por Andrés David Ascanio, y durante todo el concierto los músicos se mantuvieron con mascarillas debido a la covid-19.

Según el Gobierno, también se les practicaron pruebas de covid-19.

Entre los músicos estaba el hijo del presidente venezolano, Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, quien interpretó la flauta.

Para conseguir el Récord Guinness como la "orquesta más grande del mundo", Venezuela debe cumplir con una serie de reglas que demandaban que todos los miembros tenían que ser "músicos expertos" y dirigidos por un director de orquesta "experimentado".

Además, cada participante debía tocar su propio instrumento "durante todo el tiempo"; el mismo no podía ser compartido por dos o más músico y la pieza a interpretar tenía que tener "una duración mínima de 5 minutos".

El reto a superar era de 8.097 músicos. Ese es el último récord, y fue conseguido en 2019 en San Petersburgo, Rusia.

Según explicó la firma KPMG, avalada por la organización Guinness para vigilar el cumplimiento de las normas, Venezuela sabrá si cumplió con los requisitos para obtener el Récord Guinness dentro de 10 días.

"Nosotros vamos producir nuestro informe independiente de aseguramiento razonable el día lunes y luego Guinness World Records va a producir su informe dentro de los 10 siguientes días contados a partir de hoy", dijo a periodistas Ramón Ostos, miembro de KPMG en Venezuela.

Añadió que en el informe que realizará KPMG se mostrará "la metodología" y si se ha cumplido de forma correcta.

El concierto contó con la presencia de distintos representantes del Ejecutivo nacional a falta del presidente Nicolás Maduro, quien informó vía Twitter del inicio del evento.

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, agradeció en nombre del presidente Nicolás Maduro la realización de este concierto, pero no explicó los motivos de su ausencia.

"Hoy Venezuela está de gala, hoy toda Venezuela está pendiente, no solo los que estamos en territorio sagrado sino también nuestros hermanos migrantes, en cualquier parte en que se encuentren sienten el orgullo profundo de ser venezolanos, de ser venezolanas", indicó.