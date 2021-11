"Va a ser difícil en los próximos meses", dice Rossi tras retirarse

El italiano Valentino Rossi, que a sus 42 años este domingo se retiró de la MotoGP tras el Gran Premio de Valencia, señaló que "va a ser díficil en los próximos meses".

Pregunta: ¿Qué siente tras su última carrera?

Respuesta: "Ha sido un fin de semana muy, muy especial. No me esperaba esto. Estaba un poco preocupado por el último fin de semana de mi carrera. Se piensa mucho en ese momento pero uno nunca sabe cómo se va a sentir, si va a poder seguir concentrado en la carrera, si va a estar triste. Pero ha sido un super fin de semana desde el jueves. Ha habido muchas sorpresas, las motos de los títulos que gané, los otros pilotos que utilizaron mis antiguos cascos (como el vencedor del día Francesco Bagnaia, de su academia VR46)... Fue muy emotivo. He recibido un gran apoyo y he sentido un gran respeto por parte de toda la gente del paddock y de todos los pilotos".

P: ¿Pudo estar concentrado solo en la carrera?

R: "Estuve motivado y concentrado como si peleara por el campeonato, porque la última carrera, es la última carrera, es muy importante. No fue fácil porque había mucha presión, pero pude llegar entre los diez primeros. Eso significa pues que termino mi larga carrera ¡entre los diez mejores pilotos del mundo! (risas) Es importante para mí, significa mucho y voy a poder decir durante mucho tiempo que en mi última carrera he terminado entre los diez primeros. Es lo más importante. Intentar ser competitivo porque soy siempre un piloto. He corrido muy bien, no cometí errores y di el máximo de principio a fin. Es mi mejor carrera de la temporada. Después de Portugal (el domingo pasado), me dije que tenía que darlo todo en Valencia aunque es uno de los peores circuitos para mí. No quería acabar último".

P: ¿Tras 26 años en el Mundial y nueve títulos, hay algo que lamente?

R: "Lamento tener que parar. Creo que va a ser díficil en las próximas semanas y meses, en particular en marzo, cuando la temporada vuelva a empezar y no estaré ahí. También me hubiera gustado ganar un décimo título mundial. Tal vez si hubiera hecho tantos esfuerzos en los primeros años de mi carrera como en los diez últimos, habría podido ganar más carreras. Pero es normal ser un poco idiota cuando se es más joven (risas). Se aprende con la experiencia".

