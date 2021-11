Truss pide a Rusia intervenir en la "vergonzosa" crisis entre Minsk y Varsovia

Imagen de archivo de Liz Truss, la ministra de Exteriores de Reino Unido. EFE/EPA/NEIL HALL

Londres, 14 nov (EFE).- La ministra británica de Asuntos Exteriores, Liz Truss, ha instado al presidente de Rusia, Vladímir Putin, a intervenir en la "vergonzosa crisis migratoria manufacturada" que discurre en la frontera entre Bielorrusia y Polonia.

En un artículo publicado este domingo por el dominical The Sunday Telegraph, Truss considera que Rusia tiene "una responsabilidad clara" para poner fin a la situación de crisis a la que se ha llegado entre Minsk y Varsovia, y aseguró que el Reino Unido "no va a mirar a otro lado".

Varios miles de migrantes que intentan entrar en Polonia se encuentran atrapados en un campamento improvisado en la frontera bielorruso-polaca en condiciones inhumanas.

Los refugiados se encuentran en tierra de nadie, ya que Polonia aprobó medidas que permiten la expulsión por la fuerza de los migrantes irregulares, mientras que Minsk derogó el acuerdo de readmisión con la UE.

Truss ha pedido al Kremlin que interceda en la crisis que continúa escalando al subrayar que "Rusia tiene una responsabilidad clara aquí. Debe presionar a las autoridades bielorrusas a terminar la crisis y empezar un diálogo".

La jefa del Foreign Office añadió que la situación de confrontación "marca el último paso adoptado por el régimen de (el líder bielorruso Alexandr) Lukashenko para socavar la seguridad regional".

"Está empleando a migrantes desesperados en su intento por crear inestabilidad y aferrarse al poder, sin importar el coste humano", lamentó la política tory.

El Reino Unido, asegura Truss en el artículo, "no va a mirar a otra parte. Permaneceremos con nuestros aliados en la región, que están en la frontera de libertad".