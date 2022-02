Tenis.-Zverev: "La temporada debería terminar a finales de octubre"

TURÍN (ITALIA), 14 (dpa/EP)



El tenista alemán Alexander Zverev ha reclamado una reforma del calendario del circuito ATP para que haya más descanso y ha asegurado que la temporada debería terminar "a finales de octubre".



"Después del US Open, otro Masters, un torneo ATP 500 y las Finales, deberíamos terminar a finales de octubre. El cuerpo necesita unos dos meses para recuperarse", comentó el número tres del mundo en una entrevista al dominical germano 'Bild am Sonntag'.



Zverev se encuentra en Turín para disputar las Finales ATP, el torneo de cierre de temporada con los mejores ocho profesionales del año, y se irá de vacaciones a partir del próximo domingo, como muy tarde después de la final.



"Empezaré de nuevo con los entrenamientos a principios de diciembre", dijo en relación al Abierto de Australia en Melbourne, que comienza el 17 de enero. "Tres semanas no son suficientes para estar en plena forma para un torneo 'Gran Slam'", señaló el tenista de Hamburgo.