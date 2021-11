Sevilla despide su 18 Festival con "Belfast", última cinta de Kenneth Branagh

El presidente de la Academia Europea de Cine, Mike Downey (d); el miembro del Consejo de la Academia Antonio Saura (2d) y el director de la Academia Europea de Cine, Matthijs Wouter Kol (2i) intervienen en un acto en el 34 Festival de Cine Europeo de Sevilla. EFE/José Manuel Vidal

Sevilla, 13 nov (EFE).- El estreno en España de la última película del actor y director británico Kenneth Branagh, “Belfast", ha cerrado esta noche la XVIII edición del Festival de Cine de Sevilla, que ha ganado la cinta "Great Freedom", del austríaco Sebastian Meise.

Se trata de una película rodada en blanco y negro en la que colabora el director de fotografía habitual de Branagh, Haris Zambarloukos, y narra la infancia de Buddy (el pequeño Jude Hill), un niño de 9 años de clase obrera, en la convulsa década de los 60 en la capital de Irlanda del Norte.

La historia guarda paralelismos con la vida de Branagh y traza "un conmovedor, luminoso y descorazonador viaje a través de los disturbios y la violencia de la ciudad, pero también de los sueños en una sala de cine, las relaciones familiares o el primer amor".

De esta forma, el cineasta norirlandés plasma sus propios recuerdos para homenajear el lugar en el que vivió antes de escapar del conflicto armado junto a su familia.

La película ha cerrado una edición del festival de Sevilla en la que Sebastian Meise se ha llevado el Giraldillo de Oro, máximo galardón de la sección oficial de la 18 edición del certamen.

"Great Freedom" es un relato carcelario y también una insólita historia de amor, que denuncia la persecución a los homosexuales que la ley alemana mantuvo vigente hasta hace poco tiempo.

El jurado de la sección oficial del certamen, compuesto por Christos Nikou, Christian Petzold, María del Puy Alvarado, Cristina Hergueta e Ingvar Sigurdsson, ha decidido otorgarle el Giraldillo de Oro por su "valentía" y su "sensible retrato" desde lo sutil de la lucha por las libertades en un entorno carcelario.

Ganadora del Gran Premio del Jurado en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes, "Great Freedom" también ha conseguido el galardón a Mejor Actor para su protagonista, Franz Rogowski, y el Premio de la Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía (ASECAN) a la Mejor película de la Sección Oficial.

La otra película destacada en el palmarés del Festival de Sevilla 2021 es "Onoda", del francés Arthur Haradi, que se lleva, ex aequo con la coproducción hispano-libanesa "Costa Brava, Líbano", el Gran Premio del Jurado, "por ser una película deslumbrante que nos hace reflexionar sobre las estructuras de poder, a través de una increíble puesta en escena".

Ganadora también del premio a Mejor Guión, para el propio Arthur Harari y para Vincent Poymiro, "Onoda" narra la peripecia de un soldado japonés que, enviado a una remota isla filipina, continúa empuñando las armas durante casi 30 años, ignorando el final de la Segunda Guerra Mundial.

En el caso del debut de Mounia Akl, se lleva ex aequo el Gran Premio del Jurado porque "Costa Brava, Líbano" es "una brillante primera película, que nos ha descubierto en cada escena nuevas capas, y que a través de la historia personal de una familia nos muestra la situación de un país", destaca el jurado.

Escrita por Akl con Clara Roquet y con Carlos Marques-Marcet en el montaje, la película plantea un futuro distópico tan real como la vida misma, en el que el Líbano vive una crisis medioambiental que lleva a una familia a aislarse en la montaña, con la voluntad de mantener un estilo de vida alternativo, interrumpido cuando instalan un vertedero junto a su casa.