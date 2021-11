Sainz: "Hoy salía a por un 'top 5' y acabe sexto, así que no estoy contento"

El español Carlos Sainz de Ferrari compite hoy, en el Gran Premio de Fórmula Uno de Sao Paulo en el Autódromo José Carlos Pace en Sao Paulo (Brasil). EFE/Sebastiao Moreira

Redacción deportes, 14 nov (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari), que concluyó sexto este domingo el Gran Premio de Brasil -de Sao Paulo, este año-, el decimonoveno del Mundial de F1, declaró en el circuito de Interlagos que salía "a por un 'top 5' y" acabó "sexto, así que no" está "contento".

Sainz, de 27 años, que arrancaba tercero, se tocó en la salida con su ex compañero inglés Lando Norris (McLaren) y perdió gran parte de sus opciones en ese lance. "Toda la carrera ha estado ahí, en el toque con Lando; que es consecuencia de una mala salida que tengo que revisar, porque me dijeron por radio que había hecho todo bien, pero lo quiero revisar", apuntó el español de Ferrari, que es séptimo en el Mundial, con 139 puntos y medio, ocho y medio menos que su compañero monegasco Charles Leclerc, que este domingo acabó quinto, un puesto por delante de él.

"Hoy iba a por un 'top 5' y acabé sexto, por lo que no estoy contento", comentó el piloto madrileño al canal de televisión Dazn después de la carrera disputada en el Autódromo Jose Carlos Pace de Sao Paulo.

"He ido rápido durante todo el fin de semana; y ya van dos fines de semana que iba igual o más rápido que Charles (Leclerc) y que, por una mala salida, él acaba por delante mía", comentó Sainz en el circuito en el que firmó el primero de sus cinco podios en la categoría reina.

"Pero eso es lo que hay", se resignó el hijo del doble campeón mundial español de rallys -y triple ganador del Rally Dakar- de mismo nombre.

"Ha sido un buen día, en general, para el equipo", afirmó Sainz, en referencia a la tercera plaza que Ferrari confirmó en el Mundial de constructores, que ocupa con 287,5 puntos, ahora con 31 y medio de ventaja sobre McLaren, que es cuarta.

"Hemos sumado buenos puntos para el equipo y nos vamos a Catar con buenas sensaciones", manifestó Carlos Sainz tras acabar sexto en Brasil.