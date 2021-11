Ranking Apple en Uruguay : Top 10 de los 10 pódcast más populares de hoy domingo, 14 de noviembre

¿Cuál crees es que el pódcast más escuchado en Uruguay?

Apple se caracteriza por darte la oferta de mejor calidad. Por ello, te invitamos a leer las reseñas de sus 10 transmisiones más populares. Los usuarios las han nombrado como predilectas y no hacen más que comentar positivamente la oferta de esta plataforma de streaming.

1. ConchaPodcast

Un espacio de diálogo para el femenino. #Conchapodcast es un podcast independiente y autogestionado por @oujima @ladalia y @laupassa

2. Más allá de Números

Está de moda contar cosas, las calorías, los pasos, el dinero que ahorro, a línea de crédito, los intereses de mis inversiones, etcEn este Podcast Miguel Kazarez maestro de la nutrición y Rodrigo Álvarez, ninjas de la finanzas nos dan una visión un poco más amplia sobre esas cosas que medimos.Porque la felicidad no se puede mesurar.

3. Venganzas del Pasado

Todos los programas de "La venganza será terrible" de Alejandro Dolina en MP3.

4. Love is a Crime

It’s one of the wildest scandals in Hollywood history: In 1951, major Hollywood producer Walter Wanger (Jon Hamm) went to prison for shooting an agent who he suspected was having an affair with Joan Bennett (Zooey Deschanel), Wanger’s actress wife. When the dust settled, Wanger was accepted back into Hollywood’s inner circle with open arms, while a puritan panic virtually ended Bennett’s career in movies and her family would never be the same. How did Joan — the youngest member of one of America’s most famous acting families, and one of the key femme fatales of 1940s film noir — end up a..

5. Club del Inversor

Una comunidad activa que trabaja en pro de que todos seamos inversores.

6. En Perspectiva

Periodismo profesional e independiente, con la conducción de Emiliano Cotelo y Romina Andrioli. En Perspectiva es un programa periodístico con 35 años de historia al aire, hoy en Radiomundo 1170 AM y plataformas digitales.

7. Nacional por Navascués

Un viaje por el Club Nacional de Football, el Campeón de Toda la Historia, de la mano de Hernán Navascués; desde 8 de octubre a Colombes, Japón, Porto Alegre y la gloria eterna. Un podcast original de decano.com Locución: Fermín Solana

8. The Wild Project

CADA MARTES Y JUEVES NUEVOS EPISODIOS. Bienvenidos a THE WILD PROJECT, el podcast de Jordi Wild. Actualidad, deportes, charlas con los invitados más interesantes, ciencia, anécdotas y curiosidades, debates, filosofía, psicología, misterio, terror.. y muchísimo más. Cada semana hablando claro y sin miedo sobre el mundo que nos rodea. ¡No te lo pierdas!

9. Desaprendiendo con Diana y Joy

Desaprendiendo nace con todas esas dudas que Diana y Joy se empezaron a cuestionar cuando decidieron formar una familia: autoconcepto, roles de género, inteligencia emocional, miedos, apego. Diana Atri es la cofundadora de la plataforma de arte contemporáneo After and Again y Joy Huerta es parte de Jesse y Joy, el multipremiado dueto musical. Busca Desaprendiendo en la plataforma donde estás escuchando este podcast.

10. The Daily

This is what the news should sound like. The biggest stories of our time, told by the best journalists in the world. Hosted by Michael Barbaro. Twenty minutes a day, five days a week, ready by 6 a.m.

Apple se gana el corazón de sus oyentes con la mejor oferta. ¿Qué temas serán los preferidos por el público uruguayo en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento para conocer las respuestas.