Ranking Apple en Estados Unidos : Top 10 de las canciones con más reproducciones de hoy domingo, 14 de noviembre

¿Cuál crees es que la canción más escuchada en Estados Unidos?

Apple se caracteriza por darte la mejor música de ayer y hoy. Por ello, te invitamos a leer las reseñas de sus 10 títulos mejor posicionados en las listas de popularidad. Los oyentes las han nombrado como preferidas y no hacen más que comentar positivamente la oferta de esta plataforma de transmisión.

1. Smokin Out The Window

Cosechar éxitos es sinónimo de Bruno Mars, Anderson.Paak y Silk Sonic. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Smokin Out The Window», debute en la primera posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

2. All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)

«All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Taylor Swift está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

3. No Love

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Summer Walker y SZA. Quizás por esto es que «No Love» debuta en el ranking directamente en el tercer puesto.

4. Knife Talk (feat. 21 Savage & Project Pat)

«Knife Talk (feat. 21 Savage & Project Pat)» no para de sonar en el streaming, tras ascender 3 puestos en las listas de favoritos y situarse en el cuarto lugar.

5. Way 2 Sexy (feat. Future & Young Thug)

«Way 2 Sexy (feat. Future & Young Thug)» de Drake está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 5. Ayer se encontraba en el sitio número 9, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

6. Easy On Me

«Easy On Me» de Adele sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 6, tras subir del 8 en el que se encontraba ayer.

7. Already Dead

Esta es la canción de Juice WRLD que se ubica en el séptimo lugar. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

8. Red (Taylor's Version)

«Red (Taylor's Version)» de Taylor Swift se encuentra en octavo lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 3.

9. All Too Well (Taylor's Version)

El que fuera un exitazo de Taylor Swift va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la novena posición, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 5 .

10. Bitter (Narration By Cardi B)

Con una diferencia positiva de 3, «Bitter (Narration By Cardi B)» de Summer Walker y Cardi B sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición décima. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

Ojalá te hayamos entusiasmado con este resumen de las canciones más escuchadas en Estados Unidos. ¡Anímate a descubrirlas tú también en Apple!

Hay miles de horas de música. Recordemos que Apple es experto en transmitir la mejor programación y en este apartado tampoco hay diferencia.

No te quedes atrás y síguenos en el viaje.