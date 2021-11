Ranking Apple en Argentina : Top 10 de los 10 pódcast más populares de hoy domingo, 14 de noviembre

Nunca habíamos tenido al alcance de nuestras manos tanta oferta audiovisual como en la actualidad. Pero surge un inconveniente: ya no es nada sencillo encontrar contenido que se adapte a nuestros intereses. Los usuarios de Apple solemos ir a lo fácil y apuntar a las novedades.

Pero hay vida más allá, ya que esta plataforma de transmisión por internet nos ofrece a sus suscriptores una lista con sus 10 pódcast más populares, de modo que sea más fácil escogerlos.

Hay gran variedad de temas, todos con historias apasionantes. De seguro, pasarás muchas horas atento a tus audífonos. Conoce qué escuchan los demás y disfruta de lo mejor que tenemos disponible para ti. Te lo contamos a continuación:

1. Despertando Podcast

Mi propósito es despertar tu conciencia en base a mis experiencias y resultados, para que puedas lograr con diferentes programas hallar herramientas, vehículos y caminos que te acerquen a lograr libertad económica, felicidad, autoestima, salud integral y sobre todo vivir haciendo lo que más te gusta..Despierta conmigo y ayúdame a despertar con tu éxito a millones en este mundo.

2. Venganzas del Pasado

Todos los programas de "La venganza será terrible" de Alejandro Dolina en MP3.

3. Entiende Tu Mente

Seguro que a lo largo del día tienes 20 minutos. Elige el momento y nosotros te prometemos ayudarte a entenderTE y entenderLES mejor.| Cuarta temporada, gratis, solo en Spotify. |Entiende Tu Mente es un podcast de psicología que, de una manera amena, te cuenta cómo funciona nuestra mente. Con las voces de Molo Cebrián -podcaster y estudiante de psicología-, Luis Muiño -Psicólogo y uno de los divulgadores de esta temática más conocidos en España-, Mónica González -Coach y profesora universitaria-, Rober Mengual -psicólogo clínico al que escuchas en la sección Apuntes..

4. Resident by Hernan Cattaneo

Hernan Cattaneo's podcast

5. The Real Estate Investing Club

The Real Estate Investing Club is a podcast and YouTube show where real estate investing professionals share their best advice, greatest stories, and favorite tips in real estate. Join us as we delve into every aspect of real estate investing - from self-storage, to mobile home parks, to single family rentals, to multifamily syndication! This is an interview-based real estate show where I'll be hearing from investing pros from every asset class, niche and geographic area in the US. Learn about our real estate guest's career peaks and valleys and the lessons they learned along the way..

6. Curiosidades de la Historia National Geographic

Roma, Egipto, Grecia.. Conoce alguno de los momentos más interesantes de la historia de la mano de nuestros amenos podcasts en los que relatamos algunos curiosos episodios históricos.

7. ¿De qué tiene hambre tu vida?

El mejor podcast en español sobre Psicología de la Alimentación. Ana Arizmendi, directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, comparte reflexiones y recursos sobre la relación entre los pensamientos, emociones e historia de vida con la forma en que comemos y la manera en que nos relacionamos con nuestro cuerpo.

8. Top Noticias Tech

Podcast semanal con las últimas noticias alrededor del mundo de tecnología. Conversaciones, entrevistas y novedades desde Tesla hasta Apple. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

9. Durmiendo Podcast

¡Despídete del insomnio! Durmiendo es un podcast que te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño a través de ejercicios y meditaciones que te ayudarán a reducir tu ansiedad y tu estrés. Acompáñanos todas las noches y dale a tu descanso la importancia que se merece. Producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas.

10. Cinco Minutos Más

Te despertás, apagás la alarma, te lavás los dientes, te das una ducha, te hacés un café, escuchás Cinco Minutos Más y entendés todo lo que está pasando. De lunes a viernes a las siete de la mañana, respondemos esas preguntas que no te dejan dormir. Cinco Minutos Más. Un nuevo podcast diario original de Posta. Conduce Sofi Carmona. Producción: Eugenia Mariluz. Guión: Lucía Cholakian Herrera y Tamara Talesnik. Edición: Leo Fernández. Coordinación de producción: Lucila Lopardo. Producción ejecutiva: Luciano Banchero y Diego Dell' Agostino.

los pódcast más escuchados en Argentina

Hay miles de horas de audios con el mejor contenido. Todos sabemos que Apple es experto en transmitir producciones de renombre en diversos formatos y esta no es la excepción.

No te quedes atrás y síguenos en el viaje.