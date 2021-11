Payá se propone viajar mañana a Cuba con eurodiputados Terscht y Fidanza

Fotografía de archivo de la activista Rosa María Payá. EFE/Giorgio Viera

Miami, 14 nov (EFE).- Un grupo compuesto, entre otros, por la opositora cubana Rosa María Payá, los eurodiputados Hermann Tertsch y Carlo Fidanza y el "influencer" Alexander Otaola tratará de viajar a Cuba desde Miami este lunes "en una misión humanitaria y de observación" de la Marcha Cívica por el Cambio.

"La nación cubana, que vive dentro y fuera de la isla, estará en las calles este 15 de noviembre porque queremos recuperar nuestro país y avanzar hacia el futuro en libertad. Nosotros hemos solicitado los permisos para volar mañana y participar desde Cuba porque como cubanos tenemos ese derecho", dijo Payá en un comunicado.

La dirigente de Cuba Decide, hija del líder opositor ya fallecido Oswaldo Payá, agradeció a los eurodiputados Tertsch, del partido español ultraconservador Vox, y Fidanza, de Hermanos de Italia, su "solidaridad" por acompañar a un grupo de cubanos a "ser observadores imparciales de esta jornada histórica".

Hermann Tertsch dijo en el mismo comunicado que "va a Cuba a mostrar el apoyo y la amistad con el pueblo pisoteado por 63 años y a acabar con las complicidades de democracias europeas y americanas que lo han hecho posible".

Según Cuba Decide, la compañía aérea ha solicitado los permisos pertinentes de vuelo para el grupo a las autoridades de Cuba. Sin embargo, hasta ahora no se sabe si autorizaron o no el viaje.

Payá participó este domingo en una concentración de cubanos de Miami en apoyo de la Marcha Cívica de mañana en Cuba, en donde anunció que se propone viajar el lunes a la isla.

La opositora dijo también que Cuba es un "muro de Berlín" que causa inestabilidad en todo el continente y es necesario "derribarlo".

Según Payá, los cubanos que están dentro de Cuba pelean para ello con riesgo de su vida y los de afuera tienen la responsabilidad de "no parar hasta conseguir todo el apoyo necesario para recuperar la patria, la vida y la libertad".