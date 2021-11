Nueve diputados georgianos inician huelga de hambre en apoyo a Saakashvili

Partidarios del expresidente georgiano Mikhail Saakashvili, en una imagen de archivo de una manifestación exigiendo su liberación. EFE/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Tiflis, 14 nov (EFE).- Un grupo de nueve diputados georgianos se declaró hoy en huelga de hambre en apoyo a la demanda del encarcelado expresidente georgiano Mijaíl Saakashvili de su traslado del hospital penintenciario en que se encuentra recluido a un centro médico común de la capital.

"No podemos permanecer impasibles cuando las autoridades hacen caso omiso de las recomendaciones de los médicos de hospitalizar al expresidente de Georgia Mijáil Saakashvili a un centro médico comun", declaró el diputado David Kirkitadze al anunciar a la prensa la acción de protesta.

El legislador, al igual que los otros ocho diputados que se sumaron a la iniciativa, pertenece la Movimiento Nacional Unido (MNU), fundado por Saakashvili, quien ejerció la jefatura del Estado entre 2004 y 2013.

"Vamos a mantener la huega de hambre hasta que se cumpla nuestra demanda, porque Saakashivili no recibe atención médica adecuada" dijo Kirkitadze, que se mostró convencido de que otros parlamentarios se unirán a esta acción de protesta.

El grupo de nueve legisladores se unió así a la diputada Elena Joshtaria, de Droa!, otra formación opositora, que desde el pasado día 3 se encuentra en huelga de hambre en la sede del Parlamento con la misma exigencia.

Saakashvili, que por obtener la ciudadanía de Ucrania fue privado de la georgiana, fue condenado en 2018 en ausencia a tres y seis años de cárcel por corrupción y abuso de poder.

El 29 de septiembre pasado regresó clandestinamente a Georgia y dos días después fue detenido y recluido en un penal en las afueras de Tiflis, donde se declaró en huelga de hambre.

Desde entonces sus partidarios celebran periódicamente manifestaciones para exigir su libertad.

Afronta otros cargos que pueden acarrearle hasta 11 años de prisión, incluido el de entrada ilegal en el país.

Este miércoles se celebró la primera vista del juicio a Saakashvili por ordenar la disolución violenta de una manifestación opositora en 2007, que dejó centenares de heridos.

Las autoridades penitenciarias no permitieron al exmandatario participar en la vista con el argumento de que podría ser perjudicial para su salud.