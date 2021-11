Muere el escritor Wilbur Smith, maestro de la novela de aventuras de África

ROM002. ROMA (ITALIA), 20/6/2011.- El escritor zambiano Wilbur Smith posa antes de orecer una rueda de prensa en la décima edición de "Literatura, Festival Internacional de Roma" hoy, lunes, 20 de junio de 2011. Este festival se celebra hasta el 23 de junio. EFE/Claudio Peri

Johannesburgo, 14 nov (EFE).- El escritor Wilbur Smith, de origen zambiano pero residente en Sudáfrica y aclamado mundialmente por sus novelas de aventuras ambientadas en la historia de África, murió a los 88 años en su hogar de Ciudad del Cabo (en el suroeste de Sudáfrica).

"Sentimos anunciar que el querido autor superventas global Wilbur Smith falleció inesperadamente esta tarde en su hogar de Ciudad del Cabo, con su esposa Niso a su lado", publicó anoche su cuenta oficial de la red social Facebook.

Smith saltó a la fama ya con su primera novela -"When the Lion Feeds", publicada en 1964 (traducida al español como "Cuando comen los leones")- y, a lo largo de su carrera, se estima que vendió en todo el mundo unos 140 millones de copias de los 49 títulos que firmó.

Entre ellas destaca la serie de libros protagonizada por los Courtney, que sigue las aventuras alrededor del mundo de varias generaciones de esta familia en periodos clave de la historia, desde el África colonial a la Sudáfrica del "apartheid", pasando por la guerra de Secesión estadounidense.

También destaca la serie dedicada a la familia Ballantyne y la de sus novelas ambientadas en el Antiguo Egipto, como "The New Kingdom" (2021), que fue su última obra publicada.

Wilbur Smith nació el 9 de enero de 1933 en Rodesia del Norte, en el territorio que hoy es Zambia.

Cultivó su amor por la literatura desde pequeño a pesar de las reticencias de su padre, Herbert Smith, un trabajador metalúrgico que no veía con buenos ojos las inclinaciones artísticas de su hijo, muy al contrario que su madre, Elfreda, quien le animaba a seguir leyendo en secreto.

Cuando era un bebé de solo 18 meses había contraído malaria cerebral -con grandes posibilidades de lesiones graves si sobrevivía- y Smith solía bromear con que aquel incidente le "ayudó" porque él mismo creía que había que estar "un poco loco" para tratar de ganarse la vida escribiendo.

Se educó en Sudáfrica y se desempeñó como periodista y contable antes de dedicarse por completo a la literatura.

"Su conocimiento de África y su imaginación no conoció límites. Su ética de trabajo y su poderoso y elegante estilo de escritura hizo que le conocieran millones", destacó Kevin Conroy Scott, su agente literario, en un comunicado compartido en la página web de Smith con motivo de su muerte.