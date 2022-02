Lydia Lozano desvela qué le regalaron a Belén Esteban

14-11-2021 LYDIA LOZANO. MADRID, 14 (CHANCE) Lydia Lozano no se perdió el viernes la fiesta de cumpleaños de Belén Esteban y es que, además de ser una de las personas más trabajadoras y entregadas a la profesión que conocemos, también es una de las que más le gusta salir de fiesta con sus amigos y seres queridos para darlo todo. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Lydia Lozano no se perdió el viernes la fiesta de cumpleaños de Belén Esteban y es que, además de ser una de las personas más trabajadoras y entregadas a la profesión que conocemos, también es una de las que más le gusta salir de fiesta con sus amigos y seres queridos para darlo todo.



En esta ocasión la colaboradora volvió a sufrir las consecuencias de atender a la prensa en mitad de la calle y que un anónimo se meta en medio para contradecir lo que la colaboradora de televisión exponía ante la prensa: "Siempre me tiene que tocar un tío que cuando estoy hablando me viene y me la lía, pues nada, me pasó en la palma y ahora también".



Lydia llegaba cargada de regalos y asegura que: "Ya me toca otra vez, cuando me he enterado de que era el cumpleaños de valldeperas, digo, no puede ser, pero yo encantada. Echo de menos a mila porque yo me encargaba de recoger el dinero y ella de ir a comprar, la echo mucho de menos, particularmente en los regalos, me decía que era un coñazo lo de recoger el dinero" y desvela qué le han comprado: "No sé si decirlo, unos pedazos de zapatos y un bolso".



Sobre el reencuentro entre Terelu Campos y Carmen Borrego desvela que no se van ni a saludar: "Yo creo que no, hay muy mal rollo". Le echa la culpa a Alejandra del distanciamiento entre las hermanas: "Hay mucho, al fin y al cabo es la hija de Terelu". Sobre la imagen que ha colgado Terelu con Gustavo, Lydia opina que: "No lo veo como una provocación, yo veo que realmente hubo un problema con él porque no se enteró de la exclusiva, pero yo creo que realmente es como diciendo 'mi hermano, le quiero' y que ya se ha acabado el mal rollo".



Cuando le contamos que Kiko Matamoros y Marta López han ido finalmente a la celebración, se alegra: "Han venido por fin, han participado en el regalo, me alegro mucho de que vengan" y asegura que Kiko le debe a su pareja que se haya reconciliado con sus hijos.