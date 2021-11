Luis Arce pide al oficialismo "movilización permanente" contra el "enemigo"

Fotografía de archivo del presidente boliviano, Luis Arce. EFE/Jorge Abrego

La Paz, 14 nov (EFE).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, pidió este domingo a la militancia del partido gubernamental, Movimiento al Socialismo (MAS), una "movilización permanente" contra el "enemigo", en medio de la huelga parcial que se mantiene desde hace siete días contra una polémica ley, pese a su anuncio de que la norma será abrogada.

Arce hizo esta declaración al participar junto al vicepresidente del país, David Choquehuanca, en un multitudinario evento en la localidad altiplánica de Peñas para conmemorar los 240 años de la muerte del caudillo Julián Apaza, más conocido como Tupac Katari, que lideró las rebeliones indígenas contra la colonia española.

El mandatario destacó a Katari como un "estratega" que "sabía cuándo avanzar, cuándo detenerse, cuándo ir al ataque y cuándo ir a la defensiva", algo que han "heredado" y siguen aplicando porque la "batalla" y "resistencia" indígena continúa y "no es en vano".

"El estratega del abuelo Tupac Katari mantenía a los hermanos de esa época organizados, movilizados y eso es exactamente lo que tenemos que hacer ahora, organizarnos y movilizarnos, siempre estar al apronte", manifestó Arce.

Según el gobernante, "el enemigo no duerme, el enemigo que destruye la patria, que saqueó nuestros recursos naturales y quiere seguir entregándolos a intereses extranjeros sigue vivo" y por eso llamó a los militantes oficialistas a estar en "organización, movilización permanente".

Arce sostuvo que los "nietos de Tupac Katari y Bartolina Sisa", esposa del caudillo que combatió junto a él, "estamos aquí, pero también los nietos de quienes le sentenciaron, de quienes le ejecutaron también siguen" y por eso insistió en que "la lucha continúa".

Choquehuanca advirtió por su parte que "todo tiene su límite, que no despierten la ira del inca" porque "cuando un pueblo se levanta no hay nada que pare".

"Y nosotros vamos a levantarnos para defender nuestra democracia, para defender la unidad del pueblo boliviano, nuestra estabilidad, nuestros recursos naturales. Y vamos a ser siempre fieles a nuestro pueblo, a nuestro proceso de cambio", manifestó.

Arce hizo estos llamados sin aludir directamente a las movilizaciones contra la ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo rechazada por sectores como transportistas, comerciantes informales, comités cívicos y plataformas ciudadanas, entre otros.

El oficialismo boliviano asegura que detrás de las protestas contra la ley hay supuestos intentos de desestabilización al Gobierno de Arce con la intención de gestar un "segundo golpe de Estado", como consideran que sucedió durante la crisis política de 2019, lo que niegan los movilizados.

En la víspera, Arce anunció la decisión de abrogar la polémica ley asegurando que su Gobierno quiere "paz", rodeado por sindicalistas afines a su Gobierno quienes advirtieron con movilizaciones si las protestas no cesan.

Los sectores contrarios a la ley mantienen los bloqueos callejeros en esta jornada en algunas regiones y prevén reuniones para analizar el anuncio gubernamental y algunos han señalado que esperarán a que la abrogación de la norma se materialice en el Parlamento para desmovilizarse.