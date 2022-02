Líbano.- El ministro del Interior libanés exige públicamente la dimisión del ministro de Información

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El ministro del Interior libanés, Bassam Maulaui, ha pedido públicamente la dimisión del ministro de Información, Georges Kordahi, tras las declaraciones de este último sobre la guerra en Yemen que provocaron una grave crisis diplomática con los países del Golfo, liderados por Arabia Saudí.



"Le he pedido que dimita por necesidad. Y ahora mismo su dimisión en el menor de nuestros problemas. Pero me gustaría saber por qué no ha dimitido todavía. Se está aferrando al cargo por voluntad propia", ha declarado al periódico iraquí 'Al Rai'.



Kordahi aseguró el viernes que considerará su dimisión si los países del Golfo levantan el boicot que han declarado a su país como represalia a unas declaraciones en las que criticó, antes de asumir el cargo, la coalición internacional liderada por Arabia Saudí que combate contra la insurgencia huthi en Yemen.



Los comentarios de Kordahi motivaron que Arabia Saudí, Bahréin y Kuwait suspendieran inmediatamente sus relaciones con Líbano después de que Riad achacara esta crisis a la influencia de Irán --su gran enemigo regional-- en la política libanesa a través del poderoso partido milicia chií Hezbolá. Todos ellos, junto a Emiratos Árabes Unidos retiraron a sus diplomáticos de Beirut y prohibieron a sus ciudadanos viajar a Líbano.



Kordahi, quien es católico maronita, se ha pasado los últimos días manteniendo conversaciones con el presidente de Líbano, Michel Aoun, y con el patriarca maronita, Beshara al Rahi, para decidir los próximos pasos a seguir.



"No me voy a agarrar a ningún cargo ministerial ni quiero desafiar a nadie desde mi posición; ni al primer ministro (Nayib Mikati) ni al reino de Arabia Saudí, al que adoro", ha manifestado en comentarios recogidos por el portal de noticias Naharnet.



El ministro ha asegurado que no tiene ni idea de cómo empezó esta "tormenta inesperada" y declarado que todavía sigue "estudiando el asunto". "Vamos a ver cómo evoluciona la situación y, si obtenemos las garantías que he comentado con el patriarca Al Rahi, estaré listo para presentar mi dimisión", ha indicado.