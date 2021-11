La retirada de las acreditaciones a EFE en Cuba provoca una cascada de condenas

Foto del 15 de mayo de 2003 de la delegación de la Agencia EFE en La Habana. EFE/Barriopedro

Redacción Internacional, 14 nov (EFE).- La decisión de las autoridades de Cuba de retirar anoche las credenciales de prensa al equipo de la Agencia EFE en la isla, en vísperas de la ilegalizada marcha cívica del lunes 15 para pedir un cambio político, ha provocado una cascada de reacciones tanto políticas como desde organismos de defensa de la libertad de prensa y medios periodísticos.

El Ministerio español de Asuntos Exteriores convocó hoy al encargado de negocios de la embajada de Cuba en Madrid, máximo responsable de la legación ante la ausencia de embajador, para pedir explicaciones sobre esta medida, que Cuba toma por primera vez hacia la Agencia Efe y de la que no hay constancia de que haya sido adoptada en otra ocasión con una agencia de noticias internacional.

Además, la embajada de España en La Habana está realizando gestiones con las autoridades cubanas para que devuelvan las credenciales a los periodistas de Efe y que estos puedan realizar su trabajo, señalaron fuentes oficiales.

Los responsables del Centro de Prensa Internacional de Cuba convocaron este sábado con urgencia al equipo de Efe acreditado actualmente en La Habana -tres redactores, un fotógrafo y un cámara de TV- para comunicarles que se les retiraban las credenciales, sin aclarar si la medida es temporal o definitiva.

La disposición fue adoptada un mes y medio después de que se retirase la acreditación al coordinador de redacción de Efe en La Habana.

Las autoridades de la isla advirtieron al equipo de Efe que no puede realizar su labor periodística a partir de este momento, y no quisieron aclarar los motivos exactos para tomar esta decisión.

La presidenta de la Agencia Efe, Gabriela Cañas, dijo esperar que el Gobierno de Cuba "reconsidere" devolver las acreditaciones de prensa retiradas a los periodistas de este medio.

"Las autoridades cubanas han retirado las acreditaciones al equipo de Efe noticias en La Habana. Esperamos que el Gobierno lo reconsidere. La Agencia Efe es un medio objetivo y responsable que informa sobre la isla desde hace más de 40 años y no entiende las razones de esta medida", ha escrito Cañas en Twitter.

También el expresidente de la Agencia Efe Fernando Garea ha calificado en Twitter esta medida de "pésima noticia para Cuba, para España y para la libertad".

El Consejo de Redacción de la Agencia EFE, órgano de tutela de los informadores de este medio, ha expresado su respaldo a los trabajadores de su delegación en La Habana y pide la devolución de sus credenciales de prensa para poder hacer su trabajo sin cortapisas.

El Consejo, integrado por cinco periodistas de EFE elegidos por sus compañeros para que defiendan los principios de independencia y servicio público de la agencia, ha enviado un mensaje a los profesionales de su oficina en La Habana afectados por esa medida de las autoridades cubanas, con un "abrazo solidario".

La Unión Europea solicitó este domingo “aclaraciones” a las autoridades cubanas tras la retirada de credenciales de prensa al equipo de EFE en La Habana, lo que cree que podría significar una “grave vulneración de la libertad de expresión”.

“Hemos visto la información. Lo estamos investigando y solicitando aclaraciones a las autoridades cubanas y estamos en contacto con Efe”, indicó a Efe Nabila Massrali, portavoz del alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell.

También la Federación Internacional de Periodistas (FIP) condenó la medida y la consideró un “ataque inaceptable contra la libertad de información”.

En Twitter, Reporteros sin Fronteras instó a que se restauren las acreditaciones de EFE en Cuba y pidió al Gobierno español que interceda, además de advertir que vigilará de cerca la seguridad de los periodistas cubanos de EFE.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) pidió igualmente la mediación del Gobierno de Pedro Sánchez para que Cuba "reconsidere" esta medida.

En una nota, la FAPE rechaza "rotundamente" esta decisión del Gobierno cubano, al considerarla una "clara vulneración de las normas internacionales en materia de libertad de prensa" y solicita al Gobierno español que "haga las gestiones de mediación que considere oportunas para que Cuba reconsidere la medida".

"Esta medida es un atentado a la libertad de expresión e información y trata de impedir que los periodistas de Efe sigan informando de la situación en Cuba con la profesionalidad, rigor e imparcialidad con que viene trabajando desde siempre la agencia española", afirma el presidente de la FAPE, Nemesio Rodríguez.

La red de mujeres comunicadoras de Internacional ACM condenó "enérgicamente" la decisión del Gobierno de Cuba y desde Roma, la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras (AMMPE) pidió a sus asociadas "que hagan sentir su voz" ante lo que consideró "un grave atentado a la libertad de prensa".

"Solicitamos a nuestras asociadas de todo el mundo, sobre todo de América Latina que hagan sentir su voz ante esta medida, que consideramos un grave atentado a la libertad de prensa", añade la AMMPE, creada en 1969 en Ciudad de México y cuya sede actual se encuentra en Roma.

La Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional en Chile (ACPI) se solidarizó con la Agencia EFE "ante el inexcusable atropello a la libertad de prensa -derecho fundamental- que han sufrido en Cuba" sus profesionales.

Varios medios internacionales, como la agencia Reuters o Euronews, se hicieron eco de la retirada de acreditaciones a EFE en Cuba.