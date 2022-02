La divertida y noche loca de Alejandro Sanz y Rachel Valdés

01-01-1970 Rachel Valdés y Alejandro Sanz en una imagen de archivo de Europa Press.. MADRID, 14 (CHANCE) Si Belén Esteban cumplió años el 9 de noviembre y celebró sus 48 con un fiestón el viernes por la noche, Rachel Valdés los cumplió un día después y, por ende, lo celebró con otro fiestón ayer sábado por la noche. La modelo cubana se rodeó en una cita tan especial de amigos y familiares y compartió protagonismo con su novio, Alejandro Sanz. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



Si Belén Esteban cumplió años el 9 de noviembre y celebró sus 48 con un fiestón el viernes por la noche, Rachel Valdés los cumplió un día después y, por ende, lo celebró con otro fiestón ayer sábado por la noche. La modelo cubana se rodeó en una cita tan especial de amigos y familiares y compartió protagonismo con su novio, Alejandro Sanz.



La pareja vivió una auténtica noche loca en la que el cantante no ocultó sus sentimientos hacia Rachel. Pendiente de ella en todo momento, tal y como muestran las instantáneas que la propia artista ha publicado en su perfil social, Alejandro se mostró rendido ante su novia mirándola con ojitos de cordero degollado.



"Gracias a la vida que me ha dado tanto. Un cumpleaños en familia y con amigos. Gracias a todos por formar parte de esa noche especial", ha escrito Rachel en su perfil de Instagram. Un mensaje que acompaña a unas fotografías en la que vemos que la diversión fue la tónica dominante de la noche.



A la reunión no faltaron rostros conocidos como Lorena Gómez, José María Manzanares y Pepe Barroso, quienes quedaron deleitados por el romántico baile que protagonizó la pareja al son de la música de Kelvis Ochoa.



Una de las primeras en reaccionar a las imágenes ha sido Laura Pausini, que compartió sillón en 'La Voz' con Alejandro Sanz, y a la que le han sucedido numerosos seguidores expresando sus felicitaciones y buenos deseos para la homenajeada, Rachel.