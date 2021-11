La bielorrusa Sabalenka vence a la polaca Swiatek y revive en la WTA Finals

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka fue registrada el pasado 11 de noviembre, durante un partido del torneo AKRON WTA Finals, en Guadalajara (México). EFE/Francisco Guasco

Guadalajara (México), 13 nov (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka, segunda mejor jugadora del mundo, derrotó este sábado por 2-6, 6-2, 6-4 a la polaca Iga Swiatek y se mantuvo con buenas posibilidades de pasar a la semifinal de la Akron WTA Finals.

En el primer set Swiatek, con un 85 por ciento de los puntos ganados con el primer servicio, sacó provecho de la inconsistencia de Sabalenka, con solo dos tiros ganadores y varios errores no forzados.

Segura con su saque, la polaca no tuvo oportunidades de quiebre en contra y las dos a favor las aprovechó para romper el servicio de la bielorrusa en el cuarto y el sexto juego y extender la mala racha de su rival a 16 juegos perdidos de los últimos 18.

En la segunda manga, Sabalenka creó su primera oportunidad de quiebre, en el tercer juego, pero Swiatek mantuvo su tenis sobrio, seguro y retuvo el servicio para ponerse delante 2-1.

Sabalenka mantuvo el servicio y se puso por delante en el quinto juego, en el que Iga hizo una doble falta con la pizarra 30-40 y propició que la bielorrusa, con un cambio de actitud, quebrara y se fuera delante 3-2.

Alentada por el público, Aryna mantuvo el saque y volvió a quebrar, en el séptimo juego, para minutos después asegurar el set en un disputado juego, el octavo.

Con el partido 1-1, en la tercera manga, Sabalenka se convirtió en un sismo, le pegó a la pelota con toda su anatomía y quebró en el tercer juego, pero no pudo confirmar, en un turno de servicio ensuciado por las dobles faltas.

Sabalenka, a gritos y con golpes fuertes, Swiatek, poco ruidosa, pero sin ceder, plantearon una gran lucha, con un alto nivel de tenis que fue mejor después del 3-3.

La bielorrusa arriesgó y, aunque cometió numerosos errores no forzados, en el undécimo juego aprovechó un parpadeo de Iga y le quebró el saque para adelantarse 6-5. Confirmó el rompimiento y aseguró el triunfo.

Esta tarde, la española Paula Badosa, décima de la clasificación mundial, se clasificó a la semifinal al vencer por 7-6(4), 6-4 a la griega María Sakkari, en un partido peleado en el que la hispana mostró un mejor tenis en los momentos decisivos.

Badosa suma dos victorias sin derrotas a falta de una jornada en el grupo Chichen Itza; le siguen Sakkari y Sabalenka, con un triunfo y un fracaso, y Swiatek, con dos reveses.

Este domingo, en el otro grupo, la española Garbiñe Muguruza buscará su acceso a las semifinales ante la estonia Annet Kontaveit, ya asegurada en la fase de las cuatro mejores, y la checa Karolina Pliskova irá ante su compatriota Barbora Krejcikova.