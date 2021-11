La asociación de víctimas del 13N ve "abyecta" la declaración del ultra Zemmour

El potencial candidato presidencial, el ultra Éric Zemmour en una imagen de archivo. EFE/EPA/BERTRAND GUAY / POOL

París, 14 nov (EFE).- Life for París, una de la de las principales asociaciones de víctimas de los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015, denunció este domingo las declaraciones "abyectas" del potencial candidato presidencial ultra Éric Zemmour, quien habló con la prensa frente a la ofrenda floral en el Bataclán.

En el sexto aniversario de esos ataques celebrado este sábado 13 y que dejaron 130 víctimas mortales y a los 350 heridos, la mayor parte en la sala de espectáculos Bataclán, Zemmour criticó ante la prensa al expresidente francés, el socialista François Hollande, por no haber hecho lo suficiente para proteger a los franceses.

Esas declaraciones, que refrendan las que había realizado el viernes en un multitudinaria evento en Burdeos, han indignado a asociaciones como Life for París, que agrupa sobre todo a supervivientes de la masacre.

"Esta instrumentalización de las víctimas de los atentados con fines políticos nos escandaliza. Éric Zemmour no solo ha estropeado una jornada de conmemoración a las víctimas, en la que los políticos deben ser discretos, sino que deshonra la memoria de las 90 personas muertas en el Bataclán", señala la asociación, en un comunicado.

Zemmour, un articulista de gran éxito editorial conocido por sus posturas radicales contra la inmigración y el Islam, fue la única de las figuras políticas en prestar declaraciones políticas frente al Bataclán.

Horas antes estuvieron, por ejemplo, el primer ministro francés, Jean Castex, o la alcaldesa de París y candidata presidencial, Anne Hidalgo, quienes colgaron breves mensajes en redes pero sin hablar en público.

Aunque todavía no lo ha hecho oficial, se da por hecho que Zemmour será candidato a las presidenciales de abril de 2022. Algunas encuestas incluso le dan en torno al 15 %, situándolo en el segundo turno de los comicios por delante de la también ultraderechista Marine Le Pen y por detrás de actual presidente, Emmanuel Macron.