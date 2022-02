Kiki Morente y su nueva amiga, cómo se conocieron y dónde acabaron esa noche

14-11-2021 KIKI MORENTE Y UNA NUEVA AMIGA. MADRID, 14 (CHANCE) Esta semana vivimos los 'Premios Hombre del Año 2021' y allí vimos como Sara Carbonero y Kiki Morente coincidían a ojos de la prensa, eso sí, no posaron juntos. Todas las cámaras de los medios de comunicación allí presentes esperaban que ambos se mostraran de lo más ilusionados en el photocall, pero eso nunca sucedió. A pesar de las especulaciones que ha habido a lo largo de la semana sobre esta relación, Europa Press Reportajes fue testigo de lo que ocurrió en esa fiesta y lo cierto... nada es lo que parece. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 14 (CHANCE)



Esta semana vivimos los 'Premios Hombre del Año 2021' y allí vimos como Sara Carbonero y Kiki Morente coincidían a ojos de la prensa, eso sí, no posaron juntos. Todas las cámaras de los medios de comunicación allí presentes esperaban que ambos se mostraran de lo más ilusionados en el photocall, pero eso nunca sucedió. A pesar de las especulaciones que ha habido a lo largo de la semana sobre esta relación, Europa Press Reportajes fue testigo de lo que ocurrió en esa fiesta y lo cierto... nada es lo que parece.



Lejos de salir juntos y acabar la noche en cualquier otro restaurante, ambos salieron por separado del evento ¡y acompañados! Sara Carbonero lo hacía junto una amiga y terminaba la fiesta bastante pronto en su domicilio, en cambio, Kiki Morente lo hacía también acompañado por una mujer rubia, con la que no le habíamos visto hasta el momento y en unas condiciones que nos sorprendieron.



Muy feliz y contento después de haber disfrutado de una gala donde él mismo se subió al escenario para interpretar un precioso tema de Alejandro Sanz, el cantante salía en muy buena compañía y con ganas de continuar la fiesta.



El hermano de Estrella Morente y su acompañante charlaban a la salida con otro matrimonio amigo y, después de despedirse de dicha pareja, el cantante para a un vendedor ambulante para comprarle unas latas de bebida para mayores de edad y continuar la fiesta... ¡en mitad de la calle!



Con el frío predominante que está haciendo estos días en Madrid, y sobre todo a altas horas de la madrugada, la acompañante del cantante se muestra inquieta y no se tranquiliza y entra en calor hasta que el artista le presta su abrigo... pero ahí no termina todo, después de beberse las dos latas que se compraron, la amiga para a un taxi, mete el abrigo de Kiki dentro y ambos se montan a un dirección desconocida.



Tras varios minutos, Kiki Morente llega a su domicilio acompañado con esta mujer, los dos se bajan -aunque con alguna dificultad por la felicidad de haber vivido una noche llena de emociones- y se introducen en el domicilio de él para continuar la fiesta lejos del frío de la calle y en un sitio de lo más íntimo, su casa.