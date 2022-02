José Fernando y Michu rompen su relación sentimental

15-11-2021 MICHU Y JOSÉ FERNANDO. MADRID, 15 (CHANCE) Hace unos días leíamos en una exclusiva un reportaje que se hacía Michu hablando de su relación con José Fernando y de hecho, volvía a hablar de la futura boda entre ambos el año que viene... una información que dejaba a todos muy sorprendidos y que Ana María Aldón desmentía por completo. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 15 (CHANCE)



Hace unos días leíamos en una exclusiva un reportaje que se hacía Michu hablando de su relación con José Fernando y de hecho, volvía a hablar de la futura boda entre ambos el año que viene... una información que dejaba a todos muy sorprendidos y que Ana María Aldón desmentía por completo.



Este sábado, la mujer de Ortega Cano ha querido negarlo y lo ha hecho de la mejor manera posible, siendo tajante. Tras preguntarle a la colaboradora si tendría inconveniente en diseñarle el vestido de novia a la supuesta futura mujer de José Fernando y ella respondía: "Yo no tengo ningún problema en diseñarle el vestido de novia... Lo que pasa es que no va a haber boda".



Pero esto no se quedaba ahí porque Ana María Aldón aseguraba que los dos tortolitos habían roto su relación: "Yo creo que es una ilusión, más que otra cosa. Es lo que le gustaría a ella o le hubiese gustado, porque a día de hoy no tiene relación con el novio".



La mujer de Ortega Cano ha dejado claro que: "La relación está rota. Se produce una ruptura de la pareja días después de que Michu desmienta mis palabras" y desmiente también que José Fernando quiera casarse con ella: "La versión de la otra parte es que no es cierto".