José Carlos Bernal habla sobre el distanciamiento entre Terelu Campos y Carmen Borrego

Mucho se ha hablado estas semanas sobre el conflicto que hay servido en la familia Campos y hace tan solo unos días descubríamos que había pasado en la realidad entre ellos. Carmen Borrego le confesaba a Belén Esteban en una publicidad que su hermana había enviado unos audios insultándola a ella y hablando de su marido, además de insinuar que le iba a decir a José Carlos Bernal cómo es verdaderamente la persona con la que comparte su vida.



Este viernes Belén Esteban celebraba su cumpleaños y fue allí donde todo el clan Campos coincidió por primera vez en días de enfrentamiento, pero cómo llegaron, qué se dijeron, cómo se mostró el marido de Carmen Borrego ante las cámaras... Te lo contamos.



Terelu Campos llegaba acompañada por Raúl Prieto a la fiesta y cuando se bajaba del vehículo no miraba ni siquiera a la prensa, tampoco respondía al enterarse en ese momento de que su hermana estaba dentro. La actitud de la colaboradora refleja el nerviosismo previo a reencontrarse con Carmen Borrego y su marido, ya que se tocaba el pelo, no levantaba la cabeza y se metía deprisa dentro del establecimiento.



Alejandra Rubio aprovechaba un descuido de la prensa para pasar rápidamente a la puerta de la discoteca donde se estaba celebrando el cumpleaños de Belén Esteban. La hija de Terelu campos agachaba la cabeza y evitaba hablar con la prensa al saber que su tía, Carmen Borrego, y su madre, ya estaban dentro del local.



José Carlos Bernal llegaba a la fiesta del cumpleaños de Belén Esteban y aseguraba que no le da importancia a los audios de Terelu Campos criticándole e insultándole: "Ah... nada, eso son cosas que creo que hay que arreglar y ya está, no pasa nada". De hecho, el marido de Carmen Borrego aseguraba que siempre sacará la cara por ella: "¡Hombre!" y además confirmaba que habrá paz entre las dos hermanas: "Sí, seguro que si, ya lo veréis, seguro".