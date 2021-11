Iglesia mexicana pide celebrar a la Virgen de Guadalupe con "responsabilidad"

Vista de archivo de varios devotos de la virgen de Guadalupe. EFE/ Miguel Sierra

Ciudad de México, 14 nov (EFE).- La Iglesia católica mexicana pidió hoy a a la gente realizar con "responsabilidad" los festejos para la Virgen de Guadalupe, los próximos 11 y 12 de diciembre, pues la pandemia de la covid-19 "aún no termina".

"Como Arquidiócesis de México, hacemos un llamado a los fieles guadalupanos a la responsabilidad", precisó la institución en su editorial dominical Desde la Fe.

Adelantó que debido a las condiciones actuales de bajo riesgo epidemiológico que vive la Ciudad de México, la Basílica de Guadalupe mantendrá sus puertas abiertas durante los festejos guadalupanos.

Recordó que el año pasado, los fieles dieron un ejemplo de respeto, solidaridad y responsabilidad al acatar las órdenes de las autoridades para no asistir a la Basílica de Guadalupe, pues se vivía un repunte de contagios de coronavirus en la capital del país.

"Este año no debemos bajar la guardia, pues el riesgo de la pandemia aún es latente y somos responsables de nuestra salud y la de nuestro prójimo", aseveró.

Debido a ello, adelantó que aunque las puertas de la Basílica estarán abiertas el rector del recinto, Salvador Martínez, ha dicho que no será posible que los peregrinos pasen la noche en el atrio y en la Plaza Mariana, como ocurre tradicionalmente.

El llamamiento de la Iglesia se da mientras México vive un descenso en los contagios y muertes por coronavirus, pandemia que suma ya más de 3,8 millones de contagios y 291.089 defunciones.

El viernes, el Gobierno federal actualizó el semáforo de riesgo epidémico de covid-19 para los próximos 15 días, y por primera vez mostró a 31 de las 32 entidades en verde, por peligro "bajo", y solo a Baja California en naranja, por peligro medio.

La Arquidiócesis de México pidió a sus fieles estar atentos y acatar las instrucciones de las autoridades civiles y religiosas que se darán a conocer en próximos días, así como recordar las palabras que el Papa Francisco pronunció en septiembre de 2020 "una sociedad sana es la que cuida de la salud de todos".