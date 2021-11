Héctor Moreno sale de la convocatoria de México para el partido ante Canadá

Fotografía de archivo en la que se registró al defensa mexicano Héctor Moreno (d), al actuar para los Rayados de Monterrey y quien fue desvinculado de la convocatoria de la selección nacional de fútbol de su país por una lesión muscular de la que no se ha recuperado. EFE/Miguel Sierra

Ciudad de México, 13 nov (EFE).- El defensa Héctor Moreno salió de la convocatoria de la selección mexicana para el partido ante Canadá del próximo martes por la octava fecha del octogonal final de las eliminatorias de Concacaf al Mundial Catar 2022, por no recuperarse de una lesión muscular que no fue especificada.

"Héctor Moreno causa baja de la concentración de la selección nacional de México que disputará el partido de la clasificatoria de la Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, ante Canadá, el martes 16 de noviembre", informó este sábado la Federación Mexicana en una nota de prensa.

Moreno, quien regresará a su equipo Monterrey, se quedó en el banquillo en la derrota del viernes de México por 2-0 ante Estados Unidos, en la séptima jornada.

El jugador de 33 años ha pasado por dolencias desde su arribo a los Rayados de Monterrey en este Apertura 2021, como una lesión muscular grado I en los isquiotibiales del muslo derecho en agosto que se le presentó en la pasada Copa Oro 2021.

Esta lesión hizo que Moreno, antiguo defensa del Español de Barcelona, debutara con el Monterrey del entrenador mexicano Javier Aguirre hasta la octava jornada del Apertura en septiembre.

Aguirre confía en que Moreno evolucione de forma favorable en los siguientes días para tenerlo listo para el partido de la repesca en el que el Monterrey se enfrentará al Cruz Azul el próximo fin de semana.

En tanto, el argentino Gerardo Martino, seleccionador de México, se quedará sin un defensa central, una de las posiciones que más problemas le han causado en los últimos duelos eliminatorios de los mexicanos.

Ante Estados Unidos, los zagueros centrales fueron Julio Domínguez, del Cruz Azul, y Johan Vásquez, del Génova italiano, quienes no pudieron parar a la ofensiva estadounidense.

Otro central que Martino tiene como variante es Gilberto Sepúlveda, del Guadalajara, quien permaneció en el banquillo en el duelo con Estados Unidos.

México ocupa el segundo lugar de las eliminatorias de la Concacaf con 14 puntos, los mismos que Estados Unidos, líder por una mejor diferencia de goles.