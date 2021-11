Guterres (ONU): El pacto de Glasgow no alcanza "objetivos" pero es un avance

La Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) Patricia Espinosa (i) y el Secretario General de la ONU Antonio Guterres (d) llegan para asistir a una reunión con los participantes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26 en Glasgow, Gran Bretaña. EFE/EPA/ROBERT PERRY

Glasgow (R. Unido), 13 nov (EFE).- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresó decepción ante el Pacto de Glasgow alcanzado entre los 197 partes a última hora de la tarde de este sábado porque no alcanza "los objetivos" de la cumbre del clima COP26, aunque sí supone "importantes pasos".

"No hemos conseguido los objetivos de esta conferencia", tras la modificación introducida a última hora por India que suaviza el lenguaje sobre el fin progresivo del uso del carbón como fuente de generación energética, señaló Guterres en un vídeo difundido a la prensa.

El máximo responsable de la ONU reconoció que el acuerdo supone "importantes pasos, pero desafortunadamente la voluntad política no fue suficiente".

"Lo aprobado es un compromiso", señaló, aunque "refleja (...) contradicciones y el estado de la política en el mundo de hoy", razonó.

Un acuerdo a última hora entre China, Estados Unidos y la India, cambiando el lenguaje de uno de los párrafos clave, pasando de "el final del uso de combustibles" a "su reducción gradual", fue acogida con sorpresa por la mayoría de los Estados acusando de falta de transparencia en esa negociación in extremis entre las cuatro potencias.

"Reafirmo mi convicción de que debemos terminar con los subsidios a los combustibles fósiles", señaló Guterres.

Más allá del pacto oficial adoptado por Naciones Unidas, Guterres celebró el acuerdo entre Estados Unidos y China anunciado durante esta semana, con el que trabajarán juntos para reducir las emisiones durante la década de 2020, como también el compromiso de revertir la deforestación y reducir las emisiones de metano para el final de 2030.