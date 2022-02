Fútbol/Selección.- Sergio Busquets: "Hemos creído y hemos enganchado a la gente"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El capitán de la selección española, Sergio Busquets, celebró la clasificación para el Mundial de Catar del año que viene tras ganar por 1-0 a Suecia en "un partido disputado" y aseguró que desde el primer momento el equipo ha "creído" y ha logrado además enganchar "a la gente" que este domingo en La Cartuja les había llevado "en volandas".



"Ha ido genial, nadie dijo que iba a ser fácil. Suecia es un rival que es muy defensivo y solo busca el balón parado y la transición rápida. Ha sido un partido disputado, hemos metido el gol y muy contento por la gente que nos ha llevado en volandas, por el equipo, por toda la expedición, los que no están y por estar en el Mundial", señaló Busquets a 'TVE' tras el partido.



El centrocampista del FC Barcelona recordó que era "un partido a vida o muerte". "Hemos merecido más, pero lo que mandan son los goles. No pudimos sacar los puntos en algún partido y ahora teníamos una oportunidad que no queríamos dejar pasar", admitió.



"Somos un gran grupo y trabajamos mucho, pero a veces no han llegado los resultados. Hemos creído, hemos enganchado a la gente, hicimos una gran Eurocopa y una gran Liga de Naciones y ahora queremos seguir. Sabemos de lo que somos capaces y no nos vamos a relajar, lo importante es el grupo y la fortaleza que tiene", sentenció el futbolista catalán.