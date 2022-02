El Príncipe Carlos cumple 71 años con la sombra de Lady Di

06-11-2021 PRÍNCIPE CARLOS Y LADY DI. MADRID, 14 (CHANCE) El Príncipe Carlos cumple hoy 71 años, pero lo cierto es que detrás de su nombre siempre estará la figura de Diana de Gales y no precisamente porque ella le necesitase a él para tener notoriedad pública, sino porque su nombre lleva intrínseco la pena de una sociedad que sigue recordando a la mujer que marcó un antes y un después en la historia internacional. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



El Príncipe Carlos cumple hoy 71 años, pero lo cierto es que detrás de su nombre siempre estará la figura de Diana de Gales y no precisamente porque ella le necesitase a él para tener notoriedad pública, sino porque su nombre lleva intrínseco la pena de una sociedad que sigue recordando a la mujer que marcó un antes y un después en la historia internacional.



El que aspira a reinar el trono de Inglaterra ha tenido una vida plena, todo lo que ha querido lo ha tenido al alcance de su mano y nunca se ha permitido el lujo de pensar en lo que no debía hacer. Un personaje querido, pero también criticado en el pasado, un lastre que no se quitará porque en su historia también esta la de una mujer que le hizo sombra, a él y a toda la Corona británica.



La relación que mantuvo con Lady Di se conoce más que de sobra, fue un infierno para ella y una pesadilla para él, aunque de todo sacaron beneficios ambos. Si quería protagonismo lo consiguió, pero a costa de que solo se hablase de ella porque Diana acaparaba todos los focos con su sonrisa, con su tristeza, con su vestimenta, con las causas que quería reivindicar...



El Príncipe Carlos será castigado durante toda su vida por lo que ya conocemos que hizo pasar a la Princesa de Gales, infidelidades, desprecios públicos, mentiras... eso será algo que la historia no olvide. 71 años llenos de vivencias que la sociedad inglesa no olvida y que penaliza, pero eso sí, habiendo conseguido estar al lado del que siempre fue el amor de su vida.