El Flamengo golea al Sao Paulo, desplaza al Palmeiras y presiona al Mineiro

El Flamengo asumió este domingo la segunda posición del Campeonato Brasileño de fútbol al golear por 0-4 al Sao Paulo, resultado que se combinó con la victoria del Fluminense por 2-1 sobre el Palmeiras, que con ese tropiezo cayó al tercer lugar. En la imagen un registro de archivo de otra de las celebraciones del Flamengo. EFE/Rodrigo Buendia POOL

Sao Paulo, 14 nov (EFE).- El Flamengo goleó este domingo al Sao Paulo por 0-4, desplazó de la segunda posición de la liga brasileña al Palmeiras y mantuvo una cierta presión sobre el Atlético Mineiro, líder solitario del torneo, que no jugó este fin de semana.

La visita del Atlético Mineiro al Bahía, correspondiente a la trigésimo segunda jornada, fue postergada para el 2 de diciembre y, aún con los resultados de este domingo, el líder suma 68 puntos y conserva una sólida ventaja de 8 enteros sobre el Flamengo y de 10 frente al Palmeiras, que este domingo perdió ante Fluminense (2-1).

Los dos escoltas del Mineiro tienen una cita el 27 de noviembre próximo en Montevideo en la final de la Copa Libertadores, a la que ambos llegarán embalados con sus campañas en la liga brasileña.

El Flamengo fue arrollador este domingo contra el Sao Paulo y le bastaron sólo tres minutos para dejar el partido liquidado.

Con 25 segundos de juego, Gabigol anotó el primero y en el minuto tres Bruno Henrique marcó el segundo y descontroló por completo al Sao Paulo.

Para más males, con apenas 10 minutos, el argentino Jonathan Calleri recibió una tarjeta roja por una durísima falta contra David Luiz y dejó al Sao Paulo con once jugadores.

El Flamengo aumentó su ventaja en el minuto 41, con un fuerte derechazo de Michael, quien en el inicio de la segunda etapa marcó el cuarto y completó una goleada que deja al Sao Paulo al filo de la zona de descenso.

El Palmeiras no la tuvo tan fácil en su visita al Fluminense y cayó por 2-1, un resultado que le costó la segunda casilla y dejó al tricolor carioca en octava posición, con 45 puntos.

En la parte más baja de la clasificación, la delicada situación del Gremio, tres veces campeón de la Copa Libertadores y uno de los clubes más tradicionales de Brasil, se agravó más en esta jornada.

El equipo de Porto Alegre perdió por 3-1 frente al América Mineiro, sigue ocupando la penúltima posición, sólo por encima del Chapecoense, y es cada vez más candidato al descenso.