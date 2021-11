Cuba restituye la acreditación de prensa solo a dos periodistas de Efe

La presidenta de EFE, Gabriela Cañas, en una fotografía de archivo. EFE/Chema Moya

Redacción Internacional, 14 nov (EFE).- Las autoridades cubanas restituyeron este domingo las acreditaciones de prensa solo a dos de los periodistas de la Agencia Efe en La Habana a los que les retiraron las credenciales el sábado, restitución que el medio de comunicación español calificó de insuficiente.

El Centro de Prensa Internacional (CPI) de Cuba comunicó esta decisión a una redactora y un camarógrafo de la delegación de la Agencia Efe en Cuba apenas unas horas después de que se les retirase la acreditación de prensa sin previo aviso a todos los trabajadores de esta delegación -tres redactores, un fotógrafo y un cámara de TV, además de a un fotógrafo colaborador-.

La presidenta de la Agencia Efe, Gabriela Cañas, comunicó a las autoridades cubanas que la decisión de hoy de restituir solo dos credenciales es insuficiente y les reiteró su reclamación de que se devuelvan las credenciales a todos los periodistas de Efe.

El CPI convocó este sábado con urgencia al equipo de Efe acreditado actualmente en La Habana para comunicarles que se les retiraban las credenciales, dos días antes de la marcha disidente convocada para el lunes 15.

Las autoridades cubanas no aclararon en ese momento si la medida era temporal o definitiva.

La disposición fue adoptada un mes y medio después de que se hubiera retirado la acreditación al coordinador de redacción de Efe en La Habana.

Está además pendiente el visado de prensa del nuevo responsable de la delegación.

Las autoridades de la isla advirtieron el sábado al equipo de Efe que no podía realizar su labor periodística a partir de este momento, y no quisieron aclarar los motivos exactos que les han llevado a tomar esta decisión.

La nueva resolución ocurre en un momento delicado en Cuba, con una marcha cívica convocada por la oposición para este lunes para reclamar un cambio político en la isla, que ha sido ilegalizada por el Gobierno, y cuando el país abre sus fronteras al turismo.

Es la primera vez que Cuba retira las credenciales a la Agencia Efe y no hay constancia de que esta medida haya sido adoptada en otra ocasión con una agencia de noticias internacional en la isla.