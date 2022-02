Cuba.- Las autoridades cubanas retiran las acreditaciones de prensa a la agencia española EFE en La Habana

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Gobierno cubano ha retirado las acreditaciones a todos los periodistas y reporteros gráficos de la agencia EFE en La Habana, según ha informado el coordinador del medio en Cuba, Atahualpa Amerise, en su cuenta de Twitter.



Se trata de la primera vez que inhabilitan a una agencia de noticias internacional en el país, según Amerise, en una decisión que tiene lugar a pocas horas de la gran movilización opositora prevista para este lunes.



De acuerdo con el periodista, responsables del Centro de Prensa Internacional (CPI) convocaron con urgencia al equipo de EFE en La Habana --tres redactores, un fotógrafo y un cámara de TV-- para comunicarles la retirada de las credenciales, sin aclarar si se trata de una medida temporal o definitiva.



Esta decisión, se les informó, fue tomada en virtud del llamado "artículo 1 de las disposiciones finales del reglamento de agencias de prensa extranjera".



El periodista indica que no han podido encontrar tal artículo y remite a otra disposición de la normativa del CPI por el que se justifica la retirada de credenciales por "acciones impropias o ajenas a su perfil y contenido de trabajo, así como cuando se considere que ha faltado a la ética periodística y/o no se ajuste a la objetividad de sus despachos".



Amerise recuerda que la agencia ha publicado en los últimos días una entrevista con el principal líder de la ilegalizada marcha opositora del lunes 15, el dramaturgo Yunior García Aguilera. "Ignoramos", apunta no obstante, si ha influido en la decisión del Gobierno cubano.



La presidenta de la agencia EFE, Gabriela Cañas, ha pedido al Gobierno cubano que "reconsidere" su decisión. "La agencia EFE es un medio objetivo y responsable que informa sobre la isla desde hace más de 40 años y no entiende las razones de esta medida", ha hecho saber en su cuenta de Twitter.



A la decisión también ha reaccionado ya la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara-Rosas. "Grave escenario, claramente ese gobierno tiene mucho que esconder", ha hecho saber en la red social, antes de mandar un mensaje de "solidaridad" al medio español.