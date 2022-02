Cuba.- El promotor de las protestas del 15N en Cuba denuncia que su casa está "sitiada"

El Observatorio Cubano de DDHH denuncia al menos un centenar de "acciones represivas" en las últimas horas



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El dramaturgo cubano Yunior García, uno de los principales promotores de la concentración opositora convocada para el 15 de noviembre, ha denunciado que su casa ha amanecido este domingo "sitiada" por "agentes de seguridad del Estado", horas antes de la marcha silenciosa que él mismo había anunciado por las calles de La Habana.



García había adelantado esta semana que este domingo marcharía en solitario y con una rosa blanca hacia el Malecón, en representación de todos los cubanos que sienten que se les ha cercenado su derecho a manifestarse por la negativa del Gobierno a autorizar las concentraciones de este lunes.



Sin embargo, en un mensaje publicado este domingo en Facebook, ha asegurado que su casa está "sitiada" por funcionarios del Gobierno "vestidos de civil", "haciéndose pasar por pueblo". "Hay carros en todas las esquinas y grupos debajo de mi edificio", ha asegurado.



El promotor del movimiento opositor Archipiélago ha vinculado esta supuesta presión con la marcha que había anunciado: "Al parecer ni siquiera eso están dispuestos a permitir". Sin embargo, y a pesar de la "turba", ha confirmado que intentará salir de su casa.



"Puedo estar detenido dentro de unas horas. Lo enfrentaré con dignidad", ha dicho, dando a entender que no depondrá sus planes e incluso invitando a todos los cubanos a que den un aplauso a las 15.00 (hora local). "Demos un aplauso por nosotros mismos, por el pueblo de Cuba. Nos hemos pasado demasiado tiempo aplaudiendo a otros", ha añadido.



García considera que se viven "días muy feos" en Cuba, equiparables "a los peores tiempos". En su opinión, la "revolución" se ha "quitado todas sus máscaras" y es ya "una dictadura" al uso, si bien confía en la movilización de la ciudadanía.



En este sentido, ha invitado a los cubanos a defender sus derechos "de forma cívica y pacífica" y sin "rabia" ni "resentimiento". García aspira a "conquistar" un país sin exclusiones: "Nadie puede ser el dueño de un país que le pertenece a todos los ciudadanos".



El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) también ha denunciado otras "acciones represivas" en las últimas horas, "al menos un centenar", y ha acusado al Gobierno de Miguel Díaz-Canel de buscar mediante la presión que la ciudadanía no se movilice este lunes.



La organización opositora tiene registradas 29 citaciones policiales, 19 detenciones, 31 casos de vigilancia y once amenazas. Entre los detenidos figuran una moderadora de Archipiélago, Daniela Roja, y el destacado activista Guillermo Fariñas, premio Sájarov de la Eurocámara a la libertad de conciencia.



Según una información compartida por la cuenta del propio Fariñas, los agentes irrumpieron en su casa bajo la premisa de que la Fiscalía iba a formular una acusación contra él. La sobrina del disidente, Haisa Fariñas, informó el viernes en Twitter de que su tío se encuentra en un hospital de Santa Clara.



En su último mensaje, Haisa Fariñas ha indicado que el opositor sigue sometido a "varios chequeos médicos" y que está aún en espera de la llegada de representantes de la Fiscalía. "Les agradece a todas aquellas personas que se han solidarizado con nuestra familia", añade.