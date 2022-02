Coronavirus.- Israel estudia prohibir el viaje a los lugares con más contagios de Europa

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El director general del Ministerio de Sanidad israelí, el profesor Nachman Ash, ha explicado que están estudiando prohibir el viaje a los lugares con mayor índice de incidencia del coronavirus de Europa tras un repunte de los casos.



Ash ha defendido la necesidad de reducir el riesgo de la entrada de nuevas variantes de la COVID-19 y preservar la recuperación de la normalidad, según declaraciones recogidas por el periódico 'Yedioth Aharonoth'.



"Es lo que hemos estado intentando hacer en los últimos meses y no es tarea sencilla", ha apuntado, al tiempo que ha recordado que los contagiados que llegan por avión son pocos gracias a que la dosis de refuerzo sigue siendo efectiva que tienen puesta los viajeros israelíes. Sin embargo, considera que el refuerzo no será efectivo más de seis meses.



En estos momentos se permite la visita de turistas extranjeros y la salida de connacionales, ha recordado Ash, que sin embargo no descarta clasificar como "zonas rojas" ciertas áreas para que no se permita la entrada de isarelíes. "Estudiamos los datos cada semana", ha subrayado.