'Checo': El podio estaba, pero nos perjudicó el coche de seguridad virtual

E mexicano Sergio Pérez de Red Bull (d) y el finlandés Valtteri Bottas de Mercedes compiten hoy, en el Gran Premio de Fórmula Uno de Sao Paulo en el Autódromo José Carlos Pace en Sao Paulo (Brasil). EFE/Antonio Lacerda

Redacción deportes, 14 nov (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), cuarto en el Mundial Fórmula Uno, declaró este domingo, tras acabar en la cuarta posición el Gran Premio de Brasil -de Sao Paulo, este año-, que "el podio estaba ahí, pero" que le "perjudicó la entrada en pista del coche de seguridad virtual".

"Hoy estuvo apretado y fue divertido, pero yo no estoy aquí para divertirme, sino para cumplir y sacar buenos resultados", comentó tras acabar cuarto en Interlagos, 'Checo', nacido hace 31 años en Guadalajara (Jalisco) y que, con su puesto de este domingo más el punto extra que logró al marcar la vuelta rápida, es cuarto en el campeonato, con 178 puntos, 25 menos que el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes).

"Tuve un gran salida pero luego resultó muy difícil contener a Lewis (Hamilton, inglés de Mercedes, que ganó la carrera). Hice todo lo que pude para aguantarlo, pero no pude. Estaba volando", comentó el mexicano de Red Bull.

"Luego, llegamos a tener una ventaja de dos segundos sobre Bottas; teníamos la posición y el podio, pero dos vueltas después entró el coche de seguridad virtual. Que lo hiciese en ese momento fue algo muy desafortunado para nosotros y funcionó perfectamente para él, porque logró hacer el 'undercut' y logró alejarse cinco segundos de nosotros", explicó.

"Es una pena que perdiéramos el podio, pero al menos pude abrir un hueco lo suficientemente amplio con el Ferrari que iba en el quinto lugar (el del monegasco Charles Leclerc) para entrar en boxes para buscar la vuelta más rápida, que es un punto importante para el equipo", afirmó 'Checo', que, al acabar tercero en México, logró su decimoquinto podio en la categoría reina.

"Esa velocidad en línea recta del Mercedes es algo sencillamente increíble, no pudimos igualarlos y hoy ellos estaban en otro planeta", opinó el bravo piloto tapatío.

"En definitiva, hoy ha sido un buen resultado para nosotros, no creo que pudiéramos haber hecho mucho de otra forma; y es una pena, porque deberíamos haber terminado por delante de Bottas, si no hubiera sido por el coche de seguridad virtual", dijo.

"Hoy la suerte no estuvo de nuestra parte, pero todavía quedan tres carreras y todo está en juego, así que seguiremos presionando. Ahora ya tenemos ganas de que llegue Catar, donde esperamos ser competitivos", declaró 'Checo' Pérez tras acabar cuarto en Interlagos.