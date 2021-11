CARMEN VILLALOBOS y las últimas 5 fotos que han arrasado en Instagram

CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) ha causado furor en sus redes sociales por las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 749.065 de interacciones entre sus followers.

Ayer en la conferencia de la presentación a medios de la primera competencia de empoderamiento femenino para toda Latinoamérica #escuelaimparables 💫💫💫 Gracias @marcellocoltro por haber creído en mi para ser la imagen de este nuevo show de @eonlinelatino Gracias equipo por todo 💛 Stylist @claudiafashions Vestido @gianninaazar 😍😍😍 Makeup @leurbanop Hair @julianhairstudio @labullapr @mclmanager





Una noche muy especial en el estreno de #escuelaimparables 🔝 Gracias a todo mi súper equipo Stylist @claudiafashions @gianninaazar @vanessaarcila M&H @hugoquinonesmakeup @mclmanager @labullapr Photos by Heptor Arjona / Revista Quien Les gustó el primer episodio?





SI NO HAY LUGAR PARA TI CRÉALO 💫💪🏼🔥💋💃🏻 Estamos a 2 días de conocer este increíble espacio en #escuelaimparables ! Un programa que prepara a MUJERES EMPRENDEDORAS brindándoles herramientas útiles para llevar a cabo nuevos negocios! Los espero pasado mañana 8 de noviembre en @eonlinelatino 🥳🥳🥳🥳





#Publicidad 💕Holaaaa, chicas! 🤗Como ya saben, estoy en México en el lanzamiento de mi nuevo proyecto televisivo. Y muchas veces cuando estoy "de estreno" me toca viajar, trabajar mucho y dormir poco..😫 Pero no me preocupo, porque siempre me acompaña el Nocturne Serum de L'BEL..🌙😍 Un #Serum facial a base ácido hialurónico concentrado que renueva noche a noche mi piel, dejándola tersa, hidratada y suave ✨👩🏻¡Me encanta! 💃🏻 Sigan a @lbelonline y conozcan más de éste y otros productos de calidad que nutren nuestra belleza.💫 ¡Besos! 💋#SkinCare #MaquillajeNatural NSOC99061-20CO





Y ESTA NOCHE estrenamos #escuelaimparables 🌙 😍 La primera competencia de empoderamiento femenino! Con un combo de súper mujeres Emprendedoras @lapatypacheco @lilianarivapalacio @tanpimentelwin @wondercuban @arantxabolaina @anamaryhv @arianaceyca @carlottaherrera @cyntonica @danielamunozjim @dianalamotta @janiaofthehorror De verdad no se la pueden perder! Nos vemos esta noche a las 10:00 pm en @eonlinelatino ❤️!

Carmen Villalobos nació el 13 de julio de 1983 en Barranquilla, Colombia. Su carrera en los escenarios comenzó en 1999 cuando debutó en el programa infantil colombiano Club 10.

Más adelante, la artista se inició en las telenovelas con una participación en Amor a la plancha, seguida por Dora la celadora. Sin embargo la telenovela Sin Senos no hay Paraíso es con quien más se la identifica.

En mayo del 2011, comenzó a grabar la telenovela Mi corazón insiste donde alcanza el papel protagónico junto a Jencarlos Canela, actuando además junto a estrellas como Angelica María, Ana Layevska, Augusto Di Paolo, entres otros.

La formacion actoral de Carmen Villalobos fue reforzada en la Fundación teatral Julio César Luna, destacándose en obras como Taxi 2, Nos vamos o nos venimos y Todos Podemos Cantar.