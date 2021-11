Bélgica pide aplicar más estrictamente medidas contra el coronavirus

El ministro belga de Sanidad Frank Vandenbroucke, en una imagen de archivo. EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Bruselas, 14 nov (EFE).- El ministro belga de Sanidad, Frank Vandenbroucke, pidió este domingo aplicar “más estrictamente” las medidas contra el coronavirus después de que el país haya alcanzado de nuevo el umbral “psicológico” de los 500 ingresados en UCI con COVID-19.

“Hay ahora 516 personas en cuidados intensivos. Bélgica cuenta en total con 2.000 camas de cuidados intensivos, pero 117 no se utilizan por falta de personal", indicó Vandenbroucke a la cadena flamenca VTM.

Según el ministro, es urgente aplicar de forma más estricta las medidas para combatir la circulación del virus y, por ejemplo, dijo que va a observar con expectación los resultados de la iniciativa tomada en el centro de Lovaina (al este de Bruselas), donde se instalará un punto de control donde la gente podrá obtener un brazalete que les permitirá entrar en todos los cafés.

En su opinión, el actual pase sanitario (que indica si la persona tiene puestas las vacunas contra la COVID-19, si se ha hecho un test PCR negativo en las últimas 48 horas o si ha pasado la enfermedad), “ya no será suficiente” para mantener abiertos negocios como las discotecas.

Desde su punto de vista, esos locales de ocio deberían admitir únicamente a personas vacunadas, aunque visto el alto número de contagios, “hay que preguntarse si no hay que solicitar también un test a los vacunados”.

Vandenbroucke cree también que debería ser obligatorio que los niños llevasen mascarilla desde los 9 años, algo a lo que se opone el Gobierno regional de Flandes.

Las autoridades belgas celebrarán el próximo viernes un nuevo comité de concertación dedicado a las medidas contra el coronavirus, en el que medios como el diario “Le Soir” adelantan que abordarán principalmente el sistema de aplicación del pase sanitario.

El pasado 26 de octubre, el Gobierno belga decidió ampliar a todo el país el uso de la mascarilla en espacios públicos interiores y del certificado covid en restaurantes, gimnasios o eventos, ante el aumento de contagios y hospitalizaciones.

Según datos del pasado jueves, en la última semana se ha registrado una media de 10.081 nuevos casos al día (un 38,6 % más), 207 nuevos ingresos de media diarios en hospitales (un 21 % más) y 83.842 test realizados al día (un 7,5 % más).

Por lo que se refiere a la vacunación, el 74,4 % de la población (más de 8,6 millones de personas) está totalmente vacunada, aunque la tasa varía mucho por regiones: el 80,1 % en Flandes (norte), el 69,9 % en Valonia (sur) y el 56 el 56 % en Bruselas (centro).