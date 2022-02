Baloncesto/NBA.- Ricky Rubio y los Cavaliers se exhiben con una remontada ante Boston Celtics

23-10-2021 El base español de Cleveland Cavaliers, Ricky Rubio NORTEAMÉRICA DEPORTES ESTADOS UNIDOS CLEVELAND CAVALIERS



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El base español Ricky Rubio se alió esta madrugada con Darius Garland y Evan Mobley para liderar la remontada de Cleveland Cavaliers sobre los Boston Celtics de Juancho Hernangómez (91-89), en una jornada NBA en la que las decisiones técnicas frustraron otro choque español entre Willy Hernangómez y Santi Aldama.



Garland anotó dos tiros libres a falta de 9,4 segundos para completar la remontada de 19 puntos en la segunda mitad de los 'Cavs'. Antes, Rubio regaló un magnífico 'alley oop' a Jarrett Allen para deshacer el empate en el luminoso (89-87).



En total, el de El Masnou contribuyó con 16 puntos -4 de 17 tiros de campo, incluidos 2 de 8 triples, y 6 de 6 desde la línea de personal-, 5 rebotes, 7 asistencias y 1 robo en los 32 minutos que estuvo sobre la pista.



Mientras, el ala-pívot mandrileño Juancho Hernangómez tuvo algo más de cuatro minutos de juego, en los que anotó dos tiros libres para terminar el choque con dos puntos. Cleveland (9-5) se mantiene quinto como equipo de 'Playoffs' en la Conferencia Este, la misma en la que los Celtics (6-7) son décimos.



Por su parte, ni el madrileño Willy Hernangómez ni el canario Santi Aldama tuvieron minutos en la victoria de New Orleans Pelicans sobre Memphis Grizzlies (112-101), y el hispano-congoleño Serge Ibaka, recuperado tras su operación de espalda, sigue poniéndose a punto con los Agua Caliente Clippers -equipo afiliado de la franquicia- en la G League y no estuvo presente en la victoria de Los Angeles Clippers ante Minnesota Timberwolves (129-102).



