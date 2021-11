Bagnaia, Fernández y Artigas despiden a Rossi desde lo más alto del podio

El piloto italiano de moto GP, Valentino Rossi rueda en el circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia) este domingo. EFE/Kai Försterling

Cheste (Valencia), 14 nov (EFE).- El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) y los españoles Raúl Fernández (Kalex) y Xavier Artigas (Honda) despidieron desde lo más alto del podio de sus respectivas categorías del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de motociclismo en el circuito "Ricardo Tormo", al italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), que firmó la décima posición en la última prueba de su carrera deportiva.

Además, el australiano Remy Gardner (Kalex) se adjudicó en propiedad el último título en litigio, el de Moto2, al conseguir la décima posición y proclamarse matemáticamente campeón con apenas cuatro puntos de ventaja sobre el español Raúl Fernández.

Bagnaia firmó su cuarta victoria de la temporada con solvencia por delante de Jorge Martín, también con Ducati Desmosedici GP21, como el australiano Jack Miller, que fue tercero.

Jorge Martín, autor del mejor tiempo de entrenamientos, tampoco falló en la salida, llevándose tras su estela a Miller y al español Joan Mir y su Suzuki GSX RR, con Bagnaia cuarto y Valentino Rossi en la novena posición. Mir aguantó una sola vuelta tras Miller, pues lo superó en la segunda vuelta para intentar cazar rápidamente a un Jorge Martín -aquejado durante la noche anterior de un proceso de gastroenteritis que apenas le dejó dormir un par de horas- que sabía no le podía dejar coger distancia.

Con Bagnaia y Miller llegó otro piloto de Suzuki, Alex Rins, también con ganas de conseguir destacar en la última carrera de la temporada, aunque la velocidad de las Ducati no se lo iba a poner nada fácil y de hecho lo acabó pagando con una caída en la undécima vuelta que le obligó a abandonar.

En cabeza de carrera se formó un cuarteto con Jorge Martín, Pecco Bagnaia, Alex Rins y Joan Mir al que no sin trabajo se fue acercando el campeón del mundo en título, Fabio Quartararo, que "tiró" del resto de integrantes del grupo, Jack Miller, Aleix Espargaró, el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), Johann Zarco y Valentino Rossi.

Tras un bajón inicial de Jack Miller, el australiano comenzó a recuperar terreno para "engancharse" al grupo de cabeza en la decimocuarta vuelta, mientras Fabio Quartararo arrojaba la toalla y se conformaba con la quinta posición en la que se encontraba por entonces, y una vuelta más tarde Bagnaia superó a Jorge Martín para liderar la carrera hasta el final, con vuelta rápida incluida (1:31.042).

El español Raúl Fernández (Kalex) consiguió su octava victoria de la temporada e hizo lo que debía hacer para intentar aspirar al título mundial de Moto2 hasta el último momento, pero su único rival y compañero de equipo, el australiano Remy Gardner (Kalex), no falló y se proclamó matemáticamente campeón del mundo al conseguir el décimo puesto mientras el italiano Fabio di Giannantonio (Kalex) y el español Augusto Fernández (Kalex) acompañaron en el podio a Raúl.

El español Xavier Artigas (Honda) inauguró su "casillero" de victorias en el campeonato del mundo al vencer en Moto3, en una carrera que se decidió en una última vuelta de infarto en la que el italiano Dennis Foggia (Honda) y el español Pedro Acosta (KTM) se vieron involucrados en un incidente que les dejó sin opciones de pelear por la victoria y que fue investigado por Dirección de Carrera, que sancionó al transalpino con tres segundos de penalización que le relegaron al décimo tercer puesto, mientras Pedro Acosta no pudo terminar.

El podio de Moto3 fue copado íntegramente por representantes españoles, pues a Xavier Artigas le acompañaron en cada lado del mismo Sergio García Dols (Gasgas) y Jaume Masiá (KTM).

Por Juan Antonio Lladós