Badosa se coloca en la siguiente ronda en Finales de la WTA

GUADALAJARA, México (AP) — Paula Badosa extendió a ocho su número de triunfos consecutivos, al imponerse el sábado 7-6 (4), 6-4 sobre Maria Sakkari, con lo cual se clasificó a la ronda de las cuatro mejores en las Finales de la WTA.

Luego de su triunfo, la española de 23 años debió esperar el resultado del encuentro nocturno entre Iga Swiatek y la primera preclasificada Aryna Sabalenka, para ver si avanzaba a las semifinales.

Lo hizo como primera de su grupo, gracias a que Sabalenka se impuso por 2-6, 6-2, 7-5.

“Ha sido un partido muy duro. He sacado bien y peleado por cada punto. Sabía que iba a ser una batalla contra Maria”, dijo Badosa. “Pienso que seguí siendo agresiva. Me he movido bien. Cuando ganas este tipo de partidos haces un poco de todo bien”.

Las Finales de la WTA, canceladas el año pasado por la pandemia, se disputan en un formato que incluye una primera ronda. Las participantes se dividen en dos grupos, donde juegan todas contra todas.

Avanzan a las semifinales las dos primeras de cada llave.

Annet Kontaveit aseguró ya su pasaje a las semifinales, que se realizarán el martes. La final está prevista para el miércoles en el Centro Panamericano de Tenis de Zapopan, un suburbio de Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México.

Badosa, quien el año pasado se ubicaba en el 63er sitio del escalafón, ha tenido una campaña destacada.

Ganó los primeros dos títulos de su carrera en 2021 (en Belgrado e Indian Wells), y figura entre las seis tenistas que han debutado dentro de las 10 primeras del ranking durante esta temporada.

La polaca Swiatek, la griega Sakkari, la estonia Kontaveit y la checa Barbora Krejcikova son las otras. Todas ellas disputan este torneo. La lista se completa con la tunecina Ons Jabeur, quien se quedó fuera de Guadalajara por poco.

Sakkari enfrentará a Sabalenka el lunes, para definir a la última semifinalista.

La bielorrusa es la primera cabeza de serie en México porque la australiana Ash Barty, quien lidera el ranking, decidió no defender su título en las Finales de la WTA, ante las restricciones sostenidas a los viajes y los requisitos de cuarentena por la pandemia.

Barty tuvo que quedar en cuarentena dos semanas en septiembre, cuando regresó a su casa en Brisbane, después del Abierto de Estados Unidos. No quiso repetir la experiencia tras un posible viaje a México

Las Finales de la WTA se realizan en Guadalajara por única vez este año. Está previsto que el certamen regrese en 2022 a Shenzhen, China.