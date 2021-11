Argentina vota en elección parlamentaria clave para el gobierno de Fernández

Actualiza con color ///Buenos Aires, 14 Nov 2021 (AFP) - Los argentinos votan este domingo en elecciones parlamentarias de medio término, cruciales para el gobierno peronista de centro-izquierda de Alberto Fernández, quien busca conservar la mayoría en el Senado y asegurar así la gobernabilidad para los próximos dos años de mandato.Unos 34,3 millones de personas están habilitadas para votar en estos comicios cuyos resultados oficiales se difundirán a partir de las 21H00 locales (00H00 GMT del lunes), tres horas después del cierre de la votación.Tras el revés sufrido por el gobierno en las primarias de septiembre, es clave lo que ocurra este domingo en la populosa periferia de Buenos Aires, con casi 40% del padrón electoral e histórico bastión del oficialismo peronista. La capital y otras grandes ciudades están en manos de la oposición.Se renuevan 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados, en la que el gobernante Frente de Todos detenta la primera minoría. En el Senado, presidido por la influyente vicepresidenta Cristina Kirchner, se renuevan 24 de los 72 escaños. Allí el gobierno pone en juego la mayoría de 41 senadores que respaldó a Fernández desde el inicio de su mandato en diciembre de 2019, frente a las 25 bancas de la coalición de centro-derecha Juntos del expresidente Mauricio Macri (2015-19), la principal oposición. - El día después - En las primarias, consideradas una suerte de gran encuesta, el oficialista Frente de Todos (FDT) obtuvo 33% de los votos a nivel nacional, frente al 37% de la coalición Juntos. Luego, Fernández renovó parte de su gabinete y relanzó su gobierno, sin que los sondeos hayan mostrado grandes cambios de tendencia."Le pedimos a los argentinos que se expresen para que podamos construir el país que queremos. Mañana es lunes y la Argentina continúa y hay que seguir trabajando por construir el país que hace falta", dijo el presidente tras emitir su voto, acompañado por la primera dama Fabiola Yáñez, quien está embarazada.Mientras Fernández busca enfocarse en el día después de la elección y en asegurar la gobernabilidad para los próximos dos años, todos los candidatos ya se ponen en carrera hacia las presidenciales de 2023.Macri, principal referente opositor, adelantó que "estos dos años que vienen van a ser difíciles", y en tono de vencedor aseguró que su coalición "va a actuar con mucha responsabilidad, ayudando a que la transición sea lo más ordenada posible". - "Miedo" - "Mañana va a ser 'El' día. Tengo miedo por la economía, el sueldo no alcanza. Gane quien gane va a tardar mucho el país en recuperarse. Estoy muy descreído de todos", dijo a la AFP Oscar Navarro, un empleado pastelero de 50 años, sin revelar su voto.En un domingo soleado, la jornada transcurre sin incidentes ni mucha espera en los centros de votación. Pasadas cuatro horas de comicios, había votado 30,5% del padrón, según las autoridades."Claro que voté al presidente. Tengo mucho miedo de lo que puede pasar", señaló a la AFP Marta Gramiño, una mujer de 45 años que se acercó a filmar al mandatario a través de la ventana de un bar del barrio Boedo, donde Fernández tomó un café con un candidato.También atraída por el revuelo de cámaras, Liliana Márquez, de 62 años y empleada en un hospital, dijo tener expectativas de que se imponga la oposición. "Nunca he confiado en estos gobiernos peronistas. Voté al macrismo porque no encuentro alternativa", sostuvo. - FMI e inflación - En las últimas semanas, el gobierno impulsó urgentes medidas económicas y un control de precios para paliar la inflación galopante, que acumuló 41,8% entre enero y octubre, una de las más altas del mundo.Fernández endureció también su discurso respecto al Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que Argentina busca obtener un acuerdo de facilidades extendidas que reemplace el préstamo de 2018 por 44.000 millones de dólares."Estamos también teniendo que resolver la deuda que nos han dejado con el FMI, claro que lo tenemos que resolver. Pero no lo voy a resolver en cinco minutos porque el que resuelve ese problema en cinco minutos es porque le dio la razón al Fondo en todo lo que pide", exclamó Fernández en el cierre de campaña.De no lograr un nuevo convenio, Argentina -con una tasa de 40% de pobreza- debería pagarle al FMI en 2022 más de 19.000 millones de dólares y en 2023 otro tanto.Las elecciones tienen lugar cuando la tercera economía latinoamericana está emergiendo de una recesión que empezó en 2018, y se profundizó con un derrumbe de 9,9% del PIB en 2020 por la pandemia del covid, en medio de una extensa cuarentena. El crecimiento de 9% previsto para este año, retrotraerá la situación a 2019, cuando Fernández asumió la Presidencia.ls/nn/mr -------------------------------------------------------------