Argentina.- La participación en Argentina sube al 60 por ciento a dos horas del cierre de urnas

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Un 60 por ciento de los argentinos que estaban llamados a votar este domingo habían ejercido su derecho hasta las 16.00 (hora local), por lo que a dos horas de que cierren los colegios electorales la participación ya supera en once puntos la registrada en las primarias del 12 de septiembre.



La Cámara Nacional Electoral ha actualizado los datos, que anticipan que la participación superará ampliamente las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Entonces, acudió a votar el 67,8 por ciento del electorado, si bien está por ver cómo influirá esta mayor afluencia a las urnas en el reparto de escaños.



Unos 34 millones de argentinos están llamados a participar en esta jornada, que servirá para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. El gobernante Frente de Todos salió derrotado de las primarias y se arriesga a quedarse sin la mayoría absoluta en el Senado, lo que dificultaría el resto del mandato del presidente, Alberto Fernández.



El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, ha celebrado el correcto desarrollo de la jornada electoral de este domingo, marcada también por las medidas sanitarias adoptadas para prevenir contagios de coronavirus. El ministro estima que a las 21.00 hora local (1.00 hora peninsular en España) puedan empezar a conocerse resultados parciales, según el diario 'La Nación'.



Fernández ha defendido tras depositar su voto que "es un día valioso e importante" para el país. "Deseo que todas las argentinas y argentinos se expresen en esta jornada de la democracia para que todos y todas construyamos el país que nos merecemos", ha afirmado en su cuenta de Twitter.



A pie de calle, tras acudir a la Universidad Católica Argentina (UCA) del barrio de Puerto Madero, en Buenos Aires, ha aprovechado para criticar a la oposición y destacar que son ellos quienes "no quieren diálogo".



Por recomendación médica, la vicepresidenta, Cristina Fernández, no ha viajado a Santa Cruz para participar de la votación. La ex mandataria fue sometida a una histerectomía el 4 de noviembre en el Sanatorio Otamendi y recibió el alta el sábado, día 6.



MACRI Y SU MENSAJE DE "CAMBIO"



Por su parte, el expresidente argentino Mauricio Macri, quien ha explicado que la alianza opositora Juntos por el Cambio, la misma que le aupó al Gobierno, colaborará en cualquier proceso de transición política.



"Juntos por el Cambio va a estar con mucha responsabilidad ayudando a que la transición sea lo más ordenada posible, para que se vuelva a poner el país en el rumbo correcto", formuló en declaraciones a la prensa tras emitir su sufragio en un colegio electoral del barrio de Palermo, en la capital.



El exjefe de Estado observó que hacía un "lindo día" para concurrir a las urnas, por lo que reclamó que fueran "todos tranquilos a votar". "Espero que todos los argentinos vayan a votar para un cambio de era", ha comentado.



En esa línea, Macri enfatizó que el país entra "en una nueva era que va a ser guiada por la verdad y la sensatez". Esa nueva era también "nos va a llevar a que cada argentino tenga trabajo", ha remarcado.