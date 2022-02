Argentina.- Alberto Fernández lanza un dardo a la oposición tras votar en las legislativas de este domingo

14-11-2021 El presidente argentino, Alberto Fernández, POLITICA SUDAMÉRICA ARGENTINA CASA ROSADA



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El presidente argentino, Alberto Fernández, ha aprovechado su asistencia al colegio electoral para votar en las elecciones legislativas para criticar a la oposición y destacar que no son ellos quienes "no quieren diálogo".



"Nosotros siempre hemos tenido el diálogo abierto (...). No somos nosotros los que no queremos el diálogo", ha afirmado tras sufragar en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) del barrio de Puerto Madero, en Buenos Aires, según recoge la prensa argentina.



El mandatario ha destacado que el día de votación es "un día de democracia". "Siempre lo celebro. Cada día que la Argentina vota es un día valioso, importante", ha remachado.



Fernández llegó acompañado por la primera dama, Fabiola Yañez, a las 9.25 horas. Antes de votar saludó a las autoridades de mesa, mientras a una cierta distancia un grupo gritaba "¡Alberto!", "¡Alberto!", "¡Alberto!".



En estas elecciones están en juego 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados, la Cámara Baja del Congreso, y 24 asientos del Senado por las provincias de Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.



Desde la derrota en las primarias, Fernández se ha involucrado especialmente en la campaña, con numerosos encuentros con ciudadanos en la provincia bonaerense, el principal distrito electoral del país.