AMPL.- Coronavirus.- Alemania rebasa los cinco millones de contagios por coronavirus

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Las autoridades sanitarias alemanas han notificado más de 33.000 contagios y 55 fallecidos por coronavirus en las últimas horas en un nuevo balance que eleva por encima de los cinco millones el número de casos positivos desde el comienzo de una pandemia que está alcanzando repuntes de casos sin precedentes en el país.



Con los 33.498 nuevos casos de este domingo Alemania registra ya un total de 5.021.469 contagios, mientras que el total de fallecidos es ya de 97.672 personas, de acuerdo con las estimaciones del Instituto Robert Koch, la agencia oficial especializada en el seguimiento del coronavirus.



La incidencia semanal de casos por cada 100.000 habitantes ha vuelto a subir desde la víspera y es ahora de 289, casi el triple que la registrada a finales de octubre.



MÁS DE 3.000 INGRESADOS EN LAS UCI



Otra cifra alarmante es la de pacientes de coronavirus en las UCI de Alemania, que este domingo es ya de 3.034, cifra que aumentó en 1.000 casos en las últimas dos semanas, informaron los especialistas de este sector de la medicina.



Christian Karagiannidis, representante de la Asociación Interdisciplinaria Alemana de Cuidados Intensivos y Medicina de Emergencia (DIVI), ha señalado a través de Twitter que las unidades de cuidados intensivos del país están prestando servicios "con una capacidad operativa limitada".



"El personal hace lo que puede, pero cada vez está más al límite", ha avisado Karagiannidis.



"El tiempo se nos está escapando de las manos", ha añadido posteriormente el especialista en un programa de la emisora RBB, donde ha agregado que la "gran mayoría" de los pacientes de coronavirus que se encuentra en las UCI no está vacunada.



Karagiannidis ha aclarado no obstante que también hay cada vez más pacientes con la pauta completa de vacunación, pero que en gran parte se trata de personas mayores o de enfermos que necesitan una medicación que debilita el sistema inmunitario.



UNA NUEVA GESTION



Toda esta situación ha llevado a un grupo de 35 médicos y científicos de toda Alemania a apelar este fin de semana a las autoridades nacionales y regionales para que cambien la gestión de la pandemia a fin de romper la cuarta ola de contagios.



En el llamamiento publicado por el diario 'Kölner Stadt-Anzeiger' y la red editorial RND, los expertos reclaman que la plana política "se ponga a la altura de su amplia responsabilidad", en lugar de "esperar de forma pasiva" y de trasladar la responsabilidad de quebrar la cuarta ola "a las posibilidades de cada individuo", recoge DPA.



"Cada día de espera cuesta vidas humanas", reza el texto dirigido por Michael Hallek, médico de Colonia, y la viróloga Melanie Brinkmann, de Brunswick. "Sentimos una profunda decepción por la amenaza a la cohesión social y por el manejo reiteradamente negligente del bienestar de las personas que dependen de la protección del Estado", añade el texto.



Los científicos piden la creación de un equipo nacional de crisis con expertos en virología, medicina y salud pública, pero también con profesionales con experiencia en gestión, provenientes por ejemplo de clínicas o empresas.



MERKEL ALERTA DE "SEMANAS MUY DIFÍCILES"



La canciller alemana en funciones, Angela Merkel, lanzó ayer un mensaje a la población para que se vacune contra el coronavirus, a la vez que alertó de que se avecinan "semanas muy difíciles" para el país.



"Solo tenemos que aprovechar las vacunas, aprovecharlas rápidamente. Les pido que lo hagan y que traten de convencer también a sus familiares y amigos", ha hecho saber la mandataria.



Merkel ha recalcado que todos los pacientes de COVID-19 deben recibir el mejor tratamiento posible, pero que también debe haber espacio y personal en los hospitales para cualquier otra persona que necesite tratamiento.



"Sin embargo, eso es exactamente lo que ya no es posible en las zonas más afectadas por el coronavirus. Las salas de los hospitales están llenas, los pacientes tienen que ser trasladados a otros lugares. Las citas de cirugía se cancelan. Los médicos y el personal sanitario, que todavía recuerdan muy bien el último invierno pandémico, ya están a punto de verse desbordados de nuevo", ha alertado Merkel.



La canciller ha pedido a los gobiernos federal y estatales que concreten "muy rápidamente" un valor umbral común "por encima del cual se puedan tomar medidas adicionales para contener la pandemia" de forma vinculante, según sean los niveles de infección regionales.



"Este umbral debe ser concretado con sabiduría para que las medidas necesarias no se tomen demasiado tarde", ha subrayado antes de observar que, si un estado federal está a punto de ser desbordado por los pacientes de coronavirus en sus hospitales, los vecinos sufrirán las consecuencias indirectas.