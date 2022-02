Álvaro Muñoz Escassi y Carmen Matutes, de nuevo juntos

11-11-2021 ÁLVARO MUÑOZ ESCASSI Y CARMEN MATUTES EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 14 (CHANCE)



Sin duda han sido ellos los que han protagonizado el romance más sonado de este año y es que aunque al principio lo desmentían por todos los medios, llegó un momento en el que no pudieron seguir negando lo evidente. Hablamos, como no puede ser de otra manera, de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, que a pesar de tener una discreción bestial en sus encuentros, finalmente fueron pillados.



Ahora, Álvaro Muñoz Escassi vuelve a ser protagonista, pero en esta ocasión porque ha protagonizado unas imágenes junto a su expareja, Carmen Matutes, que nos han llamado mucho la atención... aunque en ellas no se ven nada fuera de lo normal, ambos reflejan la buena relación que tienen y la complicidad que se guardan después de conocerse desde hace años.



Juntos, les hemos visto compartiendo de nuevo espacio en la presentación del libro de Pablo Carbonell. Ajenos a las cámaras de los medios de comunicación, ambos comparten confidencias mientras el amigo de ambos presentaba su último trabajo.



Muy entregado, el jinete recurre a su expareja y a una amiga de ambos para recordar viejos tiempos y echarse unas risas hasta que se percataron de las cámaras y Álvaro se levantaba para no ser grabado hablando, más de la cuenta, con la mujer con la que tuvo un romance en el pasado.