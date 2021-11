Alonso: "Contento aunque creo que tenía más ritmo que para acabar noveno"

El español Fernando Alonso de Alpine compite hoy, en el Gran Premio de Fórmula Uno de Sao Paulo en el Autódromo José Carlos Pace en Sao Paulo (Brasil). EFE/Sebastiao Moreira

Redacción deportes, 14 nov (EFE).- El español Fernando Alonso (Alpine), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que acabó noveno este domingo el Gran Premio de Brasil -de Sao Paulo, este año-, el decimonoveno del Mundial, manifestó en el circuito de Interlagos que está "contento, aunque" cree que "tenía más ritmo que para haber acabado en esa posición".

"Estoy contento con nuestro resultado de hoy, después de un día difícil ayer", comentó el doble campeón mundial asturiano en el circuito en el que festejó la consecución matemática de sus dos títulos (2005 y 2006, con esta escudería, que de aquella corría como Renault).

"La salida y la reanudación no se nos dieron bien, pero luego tuvimos un ritmo realmente bueno, una vez que todo se calmó", opinó Fernando, que es décimo en el Mundial, con 62 puntos, doce más que su compañero francés Esteban Ocon, al que tuvo que devolver la octava plaza en la última de las 71 vueltas de la carrera de este domingo.

"También tuvimos algo de mala suerte con el coche de seguridad virtual, ya que no pudimos parar en ese momento, solo lo pudimos hacer con uno de los coches; y, al final, perdimos algo de tiempo con eso. Después de eso, nuestro ritmo fue fuerte", comentó el genial piloto asturiano, que cuenta 32 victorias en la Fórmula Uno, las 32 de España a lo largo de toda su historia en la categoría reina.

"Optamos por ir a una sola parada; y, a pesar del trabajo en equipo para intentar frenar a Pierre (Gasly, francés de Alpha Tauri) y evitar que nos pasara, no pudimos detenerlo", explicó Alonso, cuyo equipo sigue quinto, compartiendo plaza, con los mismos puntos (112) que Alpha Tauri (antigua Toro Rosso).

"Es bueno ver a ambos coches en los puntos de nuevo y todavía estamos a la altura de Alpha Tauri en el quinto puesto con miras a Catar el próximo fin de semana, así que nuestro objetivo es seguir así", apuntó Alonso después de acabar noveno este domingo en el Autódromo Jose Carlos Pace.