Una fuerte explosión por acumulación de gas colapsa casa en Ciudad de México

Fotografía de archivo de las afectaciones en viviendas tras una explosión. EFE/ Hilda Ríos

Ciudad de México, 13 nov (EFE).- Una fuerte explosión ocasionada por acumulación de gas provocó el colapso de una vivienda en la Ciudad de México, informaron este sábado las autoridades capitalinas, que no precisaron datos sobre posibles víctimas.

"Equipos de emergencia laboran en Lago Naur y Lago Ammer, colonia (barrio) Pensil Norte, alcaldía Miguel Hidalgo, donde se suscitó el colapso de una vivienda a causa de una explosión", señaló en su cuenta de Twitter la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

De acuerdo con algunos usuarios de redes sociales, debido a la explosión hay cinco heridos y un número indeterminado de personas atrapadas entre los escombros del inmueble que colapsó.

Sin embargo, las autoridades no han precisado todavía el número de afectados.

Por su parte, la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, informó que ya hay servicios de emergencia trabajando en la zona.

"Servicios de emergencia de la Ciudad de México laboran en la colonia Pensil Norte, Miguel Hidalgo, tras la fuerte explosión que se registró esta mañana", expresó la mandataria capitalina en su cuenta oficial de Twitter.

El cuerpo de bomberos, que también trabaja en la zona, pidió la población a no acercarse para facilitar las tareas de rescate y limpieza.

"En seguimiento a la explosión en calle Lago Ammer, colonia Pensil Norte, en alcaldía Miguel Hidalgo, se informa que se derrumbó una vivienda en su totalidad; continuamos laborando en el lugar", informaron los bomberos.