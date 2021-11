Tutela de Britney Spears llega a su fin, decide jueza de Los Ángeles

Actualiza con declaraciones del abogado y quotes de la jueza ///Los Angeles, 12 Nov 2021 (AFP) - La tutela que controlaba desde hace 13 años la vida y la carrera de la cantante estadounidense Britney Spears llegó a su fin, decidió este viernes una jueza en Los Ángeles. "A partir de hoy (...) la tutela de la persona y el patrimonio de Britney Spears se dan por terminadas. Y ésta es la orden del tribunal", sentenció la jueza Brenda Penny. "Creo que voy a llorar por el resto del día. Es el mejor día", celebró la cantante de 39 años en su Instagram. Spears publicó un video de sus fans conmemorando el fin de la tutela que Spears consideraba "abusiva". El prometido de la artista, Sam Asghari, publicó también en Instagram una imagen con la palabra "Libertad" después del fallo. Ambos posts acumularon miles de comentarios en minutos.La jueza Penny falló a favor de terminar el arreglo judicial sin realizar una evaluación psicológica argumentando que "esta era una tutela voluntaria", y "todas las partes están de acuerdo"."La corte entiende y determina que la tutela personal y del patrimonio de Britney Jean Spears no es más necesaria", decidió.- "No estaba a la altura" -La intérprete de "Toxic" era objeto de esta tutela desde 2008, después de un colapso personal y de atacar a un paparazzi en una estación de servicio. Su padre Jamie Spears, quien fungía como tutor, fue removido en septiembre por una decisión judicial, y fue reemplazado por el tutor temporal John Zabel, un contador que debía atender los asuntos financieros hasta que la disolución definitiva del acuerdo judicial.El patrimonio de Britney está valorado en 60 millones de dólares, de acuerdo con medios de comunicación estadounidenses. El fin de la tutela también deja sin efecto el trabajo de la tutora profesional Jodie Montgomery, que estaba a cargo de los asuntos personales de Britney Spears desde que su padre fue removido en septiembre. Sin embargo, el abogado de la cantante, Mathew Rosengart, dijo que ella podría "continuar allí" para lo que Spears necesitara.Rosengart explicó que una "red de seguridad" será implementada para salvaguardar sus finanzas y sus decisiones personales.En declaraciones a los medios, Rosengart agregó que "lo que sigue a continuación para Britney, y es la primera vez que puede decirse esto en una década, es decisión de una única persona: Britney".La audiencia del viernes es el punto culminante de una larga campaña que Spears y su legión de fans en el mundo lanzaron para pedir el fin de la tutela.Este año, Spears dijo a través de sus abogados que su padre "nunca estuvo a la altura", citando en una petición detalles como su "conocido alcoholismo" y "el trauma que le ha causado a su hija desde su infancia".En septiembre, afirmó que quería el fin de la tutela lo más pronto posible para poder casarse con su prometido Sam Asghari con un acuerdo prenupcial.La estrella tiene dos hijos con su exesposo, el rapero Kevin Federline, y tuvo un matrimonio fugaz en Las Vegas con su amigo de infancia Jason Alexander, que fue anulado apenas 55 horas después.Ella dijo previamente en la corte que su padre le impidió retirarse el dispositivo anticonceptivo, a pesar de querer más hijos. Jamie Spears lo niega.- "Liberen a Britney" -Britney no compareció ante el tribunal ni se comunicó virtualmente, como sí lo hizo en una audiencia en junio en la cual expresó sus opiniones y pidió el fin de la tutela.Sus padres sí participaron vía telefónica. Los fans de la estrella se agolparon, como siempre, en las inmediaciones del tribunal cargando pancartas de color rosado, con la leyenda "Liberen a Britney", el eslogan que apoyó globalmente a la cantante durante meses. "No lo podemos creer, es lo que ella siempre quiso. Ahora ella puede alzarse más alto que un fénix, puede hacer cualquier cosa", dijo Edward, un seguidor que participó de la llamada "última manifestación" afuera de la corte. "Estoy tan feliz. Hemos esperado por esto durante tanto tiempo. No tengo palabras para expresar cómo me siento. (...) Estoy tan feliz por Britney", dijo la también fan Britney Miller. amz/hg/pr/gm/yow/rsr/gm -------------------------------------------------------------