Teresa Rivera, huye de la prensa al ser preguntado por Isabel Pantoja

12-11-2021



MADRID, 13



Hace unos días conocíamos la noticia de que Isabel Pantoja ha tomado medidas legales contra Teresa Rivera tras afirmar en un plató de televisión, entre otras cosas, que la tonadillera había tenido un romance, durante su relación con Paquirri, con una mujer. Una información que al conocerla nos dejaba muy sorprendidos, pero que sin embargo algunos colaboradores aseguraban que era un rumor muy recorrido entre los medios de comunicación.



Hemos hablado con Canales Rivera y desconoce cómo se encuentra su madres tras ser demandada por Isabel Pantoja: "Bueno, pues no sé. Estoy entrando ahora mismo en casa y es la primera noticia que tengo. Ya lo veremos, no sé, no pasa nada. El hijo de Teresa Rivera afirma no estar preocupado y asegura que la razón solo tiene un camino: no pasa nada, lo hablaremos y a ver qué pasa yo desde luego que no estoy preocupado".



Las cámaras de Europa Press Reportajes han conseguido grabar a Teresa Rivera tras hacerse pública esta noticia y lo cierto es que hemos alucinado al ver como la hermana de Paquirri huye de la prensa para no contestar a ninguna pregunta. Y es que parece que la que fuera cuñada de Isabel Pantoja no quiere saber absolutamente nada sobre ésta y menos, sobre esa posible demanda, aunque ya aseguró que no tenía miedo a nada.