Somalia.- Condenados a muerte dos militares de la Unión Africana por las muertes de siete civiles somalíes

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Dos militares ugandeses de la misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) han sido condenados a muerte y otros tres han sido condenados a 39 años de cárcel por su implicación en los asesinatos de siete civiles en el estado de Bajo Shabelle, en el centro de Somalia.



La masacre ocurrió el 10 de agosto cerca de la localidad de Golweyn y fue perpetrada presuntamente en represalia por una emboscada de la organización terrorista Al Shabaab contra el contingente de la AMISOM.



Los fallecidos son cinco agricultores y otras dos personas que esperaban en la carretera con el vehículo averiado, según informó en su momento gobernador de la región del Bajo Shabelle, Abdulkadir Mohamed Nur, a Voice of America.



A finales del mes pasado, una comisión de investigación de la AMISOM concluyó que sus fuerzas habían violado las reglas de enfrentamiento con el ataque a la población y asumió "la plena responsabilidad por los actos ilícitos de su personal".



Los militares tienen un plazo de 15 días para apelar el veredicto, el segundo en los últimos años que involucra a soldados ugandeses que sirven bajo la AMISOM.



En agosto de 2016, una corte marcial de Uganda juzgó y condenó a entre uno y tres años de cárcel a nueve soldados por su participación en un negocio ilegal de petróleo en Mogadiscio.



El tribunal estableció que los soldados se confabularon con los comerciantes locales en Mogadiscio para extraer el petróleo asignado a la misión de la Unión Africana.



Por su parte, el portavoz de los agricultores de la región del Bajo Shabelle, Husein Osman Wasuge, declaró al servicio somalí de la BBC, que su intención ahora es la de perseguir la indemnización prometida por las autoridades ugandesas y perseguirá vías legales más amplias si el país africano no cumple con sus compromisos.



"Si Uganda no paga esa compensación, la perseguiremos de conformidad con el derecho Internacional. Nuestra gente no será sacrificada como animales. Nadie puede escapar del derecho Internacional ", ha declarado.